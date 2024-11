Este año, el Viernes Negro es más tarde de lo acostumbrado y, según Gilberto Arvelo, Dr. Shoper, esto reduce la cantidad de días que tiene el comercio para hacer sus ventas, lo que pudiera beneficiar al consumidor.

“Hay cinco o seis días menos de compra, si lo comparamos con el 2023. Esto es beneficioso desde la perspectiva de que los comercios tienen menos días y tienen que incrementar las ofertas para salir de la mercancía”, explicó Arvelo.

Como preámbulo a estas esperadas ventas, Dr. Shoper ofrece sus consejos sobre lo que debemos comprar y lo que no en estas ventas:

Lo que debes comprar

1. Televisores

El clásico del Black Friday es comprar un TV nuevo y, según Dr. Shoper, este año las mejores ofertas van a ser para los que son de entre 50″ y 55″. Ese va a ser el estándar en las diferentes ofertas.

PUBLICIDAD

2. Electrónicos

Los dispositivos electrónicos van a seguir dominando las ventas, y más en estas fechas, donde hay muchas ofertas.

3. Scooters y bicicletas eléctricas

Hay una tendencia en los scooters y las bicicletas eléctricas, pues hay mucho inventario y mucho movimiento en esos productos y, como han ido bajando de precio, se van a vender bien.

4. Enseres electrodomésticos

El renglón de artículos para el hogar debe estar bastante fuerte en términos de ofertas y de movimiento de personas comprando. Los enseres eléctricos, como estufas, neveras, lavadoras y secadoras, van a tener demanda debido a los apagones porque a mucha gente se le han dañado sus equipos o quieren comprar uno de alta eficiencia.

5. Artículos para la limpieza

Sean los famosos robots para barrer y mapear, las máquinas para limpiar los azulejos o un cepillo eléctrico para limpiar las ventanas, siempre conseguimos algo que nos facilita la vida a un buen precio.

6. Herramientas

Las ofertas en herramientas para estas ventas siempre son atractivas. A veces, se encuentran kits a bajo costo o combos, donde, con la compra de las baterías, te regalan una herramienta. Esto hace que la compra valga la pena.

7. Productos de belleza y cuidado personal

Los cosméticos suelen estar a buenos precios y las ofertas, a veces, incluyen combos o regalos con la compra de algún artículo. Así también los perfumes pueden ser una buena alternativa.

Lo que no debes comprar

1. Air fryers

Aunque son muy populares entre los consumidores, este año la diferencia es que los air fryers nuevos vienen con una ventana para ver lo que se está cocinando. Si ya tienes uno, esto no es razón suficiente para cambiarlo. Así también pasa con los tostadores air fryer que están de moda, pero cuyo precio es bastante oneroso.

PUBLICIDAD

2. Ropa de cama

No debes comprar sábanas, a menos que sea una oferta extraordinaria con un material de buena calidad a buen precio. Es mejor comprarlas en enero.

3. Artículos de Navidad

No se deben comprar elementos navideños en plena época; es mejor esperar a que pase la Navidad porque siempre están en liquidación.

4. Juguetes

Según Alverio, “no compraría juguetes en Black Friday, sino más cerca de Navidad porque puede haber mejores ofertas”.

5. Ropa y zapatos

No debes comprar ropa ni zapatos, a menos que haya especiales atractivos de piezas que necesitas.

6. Celulares

Según Dr. Shoper, a diferencia de otros años, “la gente no está corriendo a comprar el nuevo iPhone 16″. Así que no será un disuasivo para el consumidor ir a comprar un nuevo equipo, aparte de que la gente se está quedando con el teléfono por más tiempo”. Así que la decisión de comprar un teléfono será cuestión de ver si necesitas uno nuevo o no.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.