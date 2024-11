Este año, Santa Claus llenará su bolsa de muchos dispositivos electrónicos que buscan llevarte a otras dimensiones, además de las consolas de videojuegos y los accesorios para estos equipos. Pero también tendrán espacio en el trineo los juguetes para los más pequeños, que van desde los bebés Reborn hasta peluches interactivos.

Aquí les mostramos los juguetes y regalos de entretenimiento más buscados para esta época navideña para que tomen nota y puedan salir a darle la mano a Santa.

Playstation PS5 Pro

Recientemente, Sony lanzó la nueva versión de su consola Playstation: la PS5 Pro. Esta cuenta con mejoras en su frame rate (tasa de fotogramas) en la calidad de la imagen 4K y un aumento en el almacenaje interno de 2 TB de base. Sin embargo, debes tomar en cuenta que no tiene lector de discos Blue-ray ni el soporte para colocarla de manera vertical; esto se vende por separado. En el caso de querer una versión más económica, pueden optar por la PS5 Slim.

Costo PS5 Pro: $700

Costo PS5: $499

DJI Goggles N3

DJI eleva su vuelo con estas gafas que ofrecen una forma más inmersiva de disfrutar de tu dron desde la perspectiva de un piloto. Con solo inclinar la cabeza o mover las muñecas, realizarás acrobacias aéreas, incluyendo emocionantes giros de 360°. Nunca vas a poder explorar el cielo de esta manera.

Costo aproximado: $229

Meta Quest 3S Headset

Estas gafas de realidad mixta pueden ser una buena alternativa de regalo, ya que combinan el mundo virtual con el real. Puedes incorporar elementos virtuales a tu espacio físico o sumergirte en un contenido totalmente inmersivo. ¡El entretenimiento será de otra dimensión!

Costo aproximado: $399

DJI Neo Drone

Este dron es el más ligero y compacto de DJI, con un peso de 4.7 onzas. Despega y aterriza en la palma de tu mano sin esfuerzo y captura imágenes cinematográficas contigo en foco. Podrás llevarlo a través de paisajes impresionantes, pero también funciona en interiores. Si estás buscando un dron para principiantes, que sea de buena calidad y esté a buen precio, este es el indicado. Lo conectas y lo vuelas con tu celular, y tiene cámara 4K. Disfruta de una nueva perspectiva de la vida cotidiana con DJI Neo.

Costo aproximado: $199

Nintendo Swith Lite Hylure Edition

Para quienes buscan una consola de juegos portátil, esta edición especial del Nintendo Switch Lite cuenta con un impresionante diseño en color dorado con el icónico escudo Hylian, inspirado en la serie de juegos The Legend of Zelda™. Esta edición incluye una membresía individual de Nintendo Switch Online y el Expansion Pack de 12 meses, que contiene un catálogo de juegos clásicos, incluyendo 10 juegos de la serie Legenf of Zelda™.

Costo aproximado: $209

Scooters eléctricos

Estas scooters eléctricas no pasan de moda y siguen siendo una alternativa de regalo tanto para niños y jóvenes como para adultos. Sus precios cada vez son más accesibles y la calidad de las scooters es cada vez mejor. Así que es una buena alternativa para regalar.

Costo: precios varían.

Barbies de todo tipo

Las niñas podrán hacer volar su imaginación con las rutinas de la Barbie gimnasta (Set Gymnastics Barbie). Esta viene con los aparatos para realizar las rutinas y llevarse la victoria. También está la Barbie astronauta, que celebra el 65 aniversario de Barbie, ataviada con su traje espacial y un robot para explorar otros planetas. ¡No hay límites para Barbie!

LEGO

Las posibilidades de hacer volar tu imaginación y destrezas con LEGO son infinitas. Por eso, tanto los niños como los adultos disfrutan de armar sus figuras. Puedes optar por regalarle su personaje favorito, ya sea de una serie, película o sets donde tengan que armar una casa, carros y hasta elementos de la naturaleza. Las opciones son infinitas; es cuestión de que construyan el entretenimiento esta Navidad.

Bebés Reborn (Realistas)

La experiencia de jugar a las muñecas con estos tiernos bebés Reborn será única e inigualable. Tenerlos en brazos y sentir su ternura es el deseo de muchas niñas. No fallarás en sorprenderlas, si eliges una de estas muñecas para esta Navidad.

Juguetes de Transformers

Para los niños que aman los Transformers, este año hay una extensa variedad de juguetes de estos personajes. Desde el robot interactivo de 10″ Power Flip Optimus Prime Transformers One hasta el vehículo a control remoto y robot 2 en 1 de Optimus Prime. ¡La diversión promete transformarse!

Peluches o mascotas interactivas

Los peluches han evolucionado con la tecnología y, ahora, están de moda las mascotas y peluches interactivos. Estos personajes, que antes solo adornaban las camas y se sentaban a tomar el té con otros juguetes, ahora cobran vida e interactúan con sus dueños. En el mercado, hay varias alternativas, desde el peluche interactivo Daisy the Yoga Goat FurReal hasta My Really Real Puppy Little Live Pets. También los pueden sorprender con la mascota digital interactiva Bitzee de Disney.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.