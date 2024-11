Para regalar un elemento para el hogar, ya sea decoración, muebles o cualquier pieza complementaria, debemos tener la certeza de que conocemos los gustos de la persona a quien daremos ese detalle.

Podría resultar un tanto arriesgado irse por esa línea de la decoración, pero siempre hay elementos que son excelentes opciones para obsequiar esta Navidad.

Para Elsie Torres, diseñadora y decoradora de interiores del Colegio de Diseñadores y Decoradores de Interiores de Puerto Rico (CODDI), la selección de ese regalo tiene que ser bien pensada.

Entre los aromas más destacados de las velas con cristales de Constellations Quartz Bar están la vela rosa, la vela amarilla de Marruecos y la vela agua de coco y vainilla. ( Suministrada )

“Para regalar algo del hogar, hay que tener bien claro el gusto de la persona porque no quieres que la persona se sienta obligada, y me explico; si te visitan, y no te agrada el obsequio, te sientes obligada a tenerlo en tu hogar para no hacer sentir mal a quien te lo regaló”, comentó la experta en decoración.

PUBLICIDAD

Por tanto, hay unos regalos que, “no le vienen mal a nadie”, que son prácticos, útiles y van a ser bien recibidos.

“A la gente que le gusta la decoración del hogar se le pueden regalar velas de olor, difusores, colecciones de cristalería fina, si suelen coleccionarlas; artículos de temporada o, piezas personalizadas. En cambio, no regalaría un cojín o un accesorio en particular como lámpara o espejos, entre otras piezas”, sostuvo Torres.

A continuación, algunas alternativas en el safe zone para ese regalo de decoración.

Velas y difusores

Colección Natural Style Frasier Fir

Confeccionada con aceites 100 % prémium, esta colección está compuesta por difusores de aromas, velas, aceites esenciales, aceites de fragancia, Parfum D’ Ambiance, Scented Beads, room spays y perfumes elaborados por artesanos puertorriqueños, quienes hacen Fir Collection cada Navidad.

Colección Renace de Living Scents

Los aromas crean experiencias memorables que conectan con el bienestar. Entonces, qué mejor regalo que la colección Renace. Con toques minimalistas y detalles blancos y dorados, estos productos hechos en Puerto Rico brindan elegancia y elevan la experiencia. Los emblemáticos Forever Christmas y Winter White son los aromas insignia de esta Navidad.

Velas con cristales de Constellations Quartz Bar

Deja que su entorno se llene de serenidad y se eleve su bienestar con el brillo encantador de esta colección de velas de cristales del Quartz Bar. Al escoger este detalle, estarás regalando más que unas velas; obsequiarás una experiencia de bienestar multisensorial. El secreto está en sus cristales cuidadosamente seleccionados, tales como ojo de tigre, cuarzo rosa y ópalo. Cada vela trae la energía y los beneficios únicos de estas piedras semipreciosas a su espacio.

PUBLICIDAD

Vela rosa: cedro y lavanda, con cuarzo rosa en forma de corazón

Vela amarilla de Marruecos, con ojo de tigre en forma de corazón y chispas de fluorita

Vela agua de coco y vainilla, con ópalo en forma de corazón y chispas de aguamarina con semillas naturales de lavanda.

Artículos de temporada

Elegir elementos de decoración que estén relacionados con la época navideña siempre es una alternativa segura para regalar. Puedes escoger desde toallas para la cocina o el baño, alguna pieza para servir y servilletas, entre otros elementos que traigan el espíritu navideño al hogar.

Elementos de cocina

Obsequiar un regalo para la cocina es útil y apropiado, más en una época donde muchos habilitan su cocina para compartir en familia.

Puedes elegir entre obsequiar una tabla de servir cortes fríos o un picador, que también se está utilizando mucho para decorar. En el mercado hay diversas alternativas, pero las de mármol lucen espectaculares.

Home Patio Gallery ( Suministrada )

Obsequios personalizados

No hay nada más especial que recibir un obsequio sabiendo que está hecho especialmente para ti. Puedes elegir personalizar tazas, vasos, copas y hasta servilletas que lleven el nombre de la persona o de la familia que las recibe.

Obra de arte

Un cuadro, escultura o algún tipo de serigrafía son elementos que se convierten en una colección. En caso de que le regales a tu pareja, madre, hija o hermana, seguramente conoces sus gustos, los tonos y estilo de su decoración, por lo que puedes irte por esa línea a la hora de seleccionar esa pieza especial.

Plantas

Si esa persona especial ama las plantas, no hay mejor regalo que una hermosa orquídea. Esta pieza de decoración imparte vida a cualquier área de la casa, refleja la naturaleza y ambienta el entorno del hogar.

Frisa

Esta es una alternativa de regalo sencilla, pero puede darle un toque diferente al family de esa persona especial. Si sabes que suele utilizar esta pieza o que le puede quedar muy bien en ese espacio, puedes elegir una que acentúe su decoración. Vienen en todos los tamaños, colores y formas.

Para consultas y para cualquier proyecto, puedes comunicarte con Elsie Torres diseñadora y decoradora de interiores, llamando al 787-754-4445 o acceder anwww.elsietorresinteriors.com.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.