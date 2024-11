La Navidad es la oportunidad ideal para actualizar la tecnología que usamos y comenzar el próximo año con lo último en tendencias.

Ya sea porque nuevos dispositivos están marcando pauta, porque nuestros equipos necesitan un cambio o porque queremos satisfacer una necesidad específica, esta temporada invita a explorar opciones y aprovechar lo mejor del mercado.

Pero, si algo hace que comprar tecnología en estas fechas sea aún más emocionante, son las irresistibles ofertas del Black Friday. ¿Buscas el regalo perfecto o quieres consentirte con un capricho tecnológico? El “Tech Gurú”, Obed Borrero, comparte sus recomendaciones para ayudarte a encontrar las alternativas que, realmente, valen la pena.

Cafeteras inteligentes Terra Kaffe

Elegancia y tecnología en cada taza con la cafetera inteligentes Terra Kaffe. ( Suministrada )

Para los coffee lovers, ¿qué mejor regalo tecnológico que una cafetera inteligente? Podrás programarla para que comience a colar tu café a la hora que desees. Incluso, le puedes decir a Siri que quieres un café expreso y esta cafetera lo hará por ti. Considérala para regalártela. ¡Te la mereces!

Podadora de patio inteligente de Segway

Recortar la grama ya no será un problema. Esta podadora de patio inteligente de la marca Segway es un robot de control remoto que crea un mapa de tu patio y sale a recortarlo. Su precio es un poco elevado, pero el ahorro de tiempo, esfuerzo para aquellos que realizan esta tarea o de dinero para quienes pagan porque les hagan el patio, seguramente valdrá la pena.

Cámaras de acción

La nueva Osmo Action 5 Pro es el modelo más novedoso de cámaras de aventura de DJI. ( Suministrada )

Capturar aventuras en fotos y vídeos cada vez cobra mayor relevancia. Por eso, un excelente regalo tecnológico pudiera ser una action cam. La nueva DJI Osmo Action 5 Pro es el modelo más novedoso de cámaras de aventura de DJI. Captura vídeos en 4K con 120 frames por segundo, un lente ultra wide de 155 grados y estabilizador de imagen RockSteady 3.0 y Horizon Steady. Puedes conectarla con la app DJI Mimo para editar tus capturas de manera sencilla.

Cámara solar de seguridad

La Tech Guru Solar Cam HD de Dr. Tech combina la facilidad del uso inalámbrico con la energía solar. ( Suministrada )

Mantén tu hogar o negocio seguro y bajo control con la Tech Guru Solar Cam HD de Dr. Tech. Este dispositivo combina la facilidad del uso inalámbrico con la energía solar. Cuenta con doble lente, que incluye una cámara fija de amplio ángulo y una cámara Pan Tilt Zoom para monitoreo ajustable. Se conecta al wifi y, a través de su aplicación móvil, puedes controlarla; incluso tiene audio bidireccional (audio y altavoz), por lo que puedes comunicarte en tiempo real con quienes están en el área vigilada.

Protector de voltajes

Un buen regalo tecnológico es el protector de voltaje de eltech.guru con cargador USB. Ideal para proteger todos los enseres eléctricos sensitivos y costosos como neveras, consolas de juegos, computadoras, impresoras, radios, entre otros. Lo puedes conseguir en Dr. Tech (Plaza Las Américas, Mayagüez Mall y The Mall of San Juan).

Card Reader (lector de tarjetas)

¿Esa persona especial siempre tiene su smartphone lleno? Este lector de tarjetas de eltech.guru es la solución ideal. Podrá expandir la memoria de tu dispositivo porque permite transferir y almacenar fotos, vídeos, archivos o documentos en una tarjeta SD de hasta 256 GB, liberando un valioso espacio en tu teléfono inteligente. Es compatible con iPhone y Android, soporta formatos FAT32 y exFAT y es muy fácil de utilizar. ¡Un regalo práctico que todos necesitan!

Abanico solar de pedestal 18″ - Dr. Tech

Ideal para apagones o para acampar, no habrá mejor regalo que este abanico solar de 18″. Incluye la placa solar y batería recargable que te ofrece hasta 12 horas de ventilación. Cuenta con un puerto USB y luces LED. Su motor brushless también ofrece un ahorro enorme en consumo comparado con los abanicos tradicionales. Lo puedes conseguir en Dr. Tech (Plaza Las Américas, Mayagüez Mall y The Mall of San Juan).

Baterías

Este año, todo lo que tenga que ver con baterías, ya sean baterías pequeñas o para la casa, será un artículo de mucha demanda. Hay desde $500 o más y se está poniendo competitivo porque hay muchas marcas.

Mesh Wi-Fi System

Si tienes problemas para que el wifi llegue a todas las habitaciones del hogar, este sistema puede ser la solución, ya que te permite que el internet corra dentro de la red eléctrica para que no haya problemas de conexión. Así, no importa la distancia donde ubiques el router; este dispositivo ayuda a que cada persona en la casa pueda disfrutar de su entretenimiento favorito en la red.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.