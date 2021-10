Cada día, la población mayor de 65 años se hace más numerosa. Se estima que, en el 2020, más del 25% de los habitantes de la isla son personas mayores de 65 años.

Otro dato provisto por el Censo muestra que el 50% de las personas de 60 años o más reside en la zona rural de la Isla. Este dato en particular es revelador porque vivir en zonas lejanas dificulta la transportación y el acceso a servicios esenciales; lo que, quizás, promueve el depender de que un familiar o cuidador esté disponible para darles pon.

A esto se suma que, con el pasar de los años, algunas de nuestras capacidades para hacer ciertos tipos de actividades, disminuyen. Una de ellas es nuestra capacidad para manejar. Las autopistas no están hechas para conducir a velocidades bajas y, muchas veces, los conductores más jóvenes no tienen la paciencia ni la capacidad para entender a los adultos mayores en la carretera. Esta es solo una de las razones por las cuales los adultos mayores dejan de guiar. Y cuando eso ocurre, su independencia se limita.

Existen planes médicos como MCS Classicare (HMO) que, conscientes de la importancia de tener acceso a un sistema de transportación confiable que brinde mayor independencia al adulto mayor, ofrecen este beneficio para acceder a servicios médicos y a destinos no médicos como: iglesias, supermercados, centros de servicio y actividades recreativas del plan, entre otros, sujeto a elegibilidad. Este servicio de transportación es una manera segura y confiable de salir de casa, mientras no se tiene que depender de nadie para hacer diligencias y mantener la independencia, tan necesaria para cualquier ser humano. Así te mantienes activo, independiente, sociable y saludable.

Si necesitas más información sobre el beneficio de transportación que te provee MCS, no dudes en comunicarte con los representantes del centro de servicio al cliente de MCS al 1-855-627-2040. Audioimpedidos (TTY), favor comunicarse al 1-866-627-8182, de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., del 1 de octubre al 31 de marzo; y de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., de lunes a viernes; y sábado de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., del 1 de abril al 30 de septiembre.

MCS Classicare es un producto suscrito por MCS Advantage, Inc. MCS Classicare es un plan HMO con un contrato Medicare. La afiliación en MCS Classicare depende de la renovación del contrato. Estos beneficios son beneficios suplementarios especiales y no todos los afiliados son elegibles. Puede ser elegible a transportación para gestiones no médicas a localizaciones aprobadas por el plan a través de suplidores contratados. No aplica a MCS Classicare MediCa$h (HMO) y MCS Classicare MediOnly (HMO).

