Al fortalecer sus iniciativas de desarrollo de líderes y de capacitación, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo busca el mejoramiento de la productividad y el compromiso de su personal.

“Tenemos tres principios rectores: el socio primero, trabajo en equipo y eficiencia”, expuso Kerwin A. Morales, presidente ejecutivo de la institución, también conocida como Cabo Rojo Coop, la cual cuenta con 91 empleados y cuatro sucursales en Cabo Rojo, Hormigueros, Sabana Grande, Mayagüez.

Para fomentar el trabajo en equipo y la eficiencia, se creó la plaza de gerente de Proyectos, ocupada por una líder que ayuda a elaborar el plan de desarrollo estratégico y los planes de trabajo de la cooperativa. Va a cada departamento, recoge ideas, prepara el plan y suma a empleados de distintas unidades, según su pericia, para laborar, juntos, el desarrollo de ese plan o proyecto.

“Si, por ejemplo, hay que resolver un problema de almacenamiento de documentos porque la bóveda ya está saturada, el proyecto es mejorar el sistema de archivo de la bóveda para que sea más eficiente. Eso lo desarrollan los empleados del área de Caja y del área de Operaciones”, explicó Morales.

Indicó que todo el personal tomó talleres sobre gerencia de proyectos para que pudieran entender esta nueva forma de trabajar y darle continuidad. Agregó que el esfuerzo adicional que realizan los trabajadores involucrados en estos proyectos se mide y se compensa.

“A través de la gerencia de proyectos, empoderamos a estos empleados para trabajar en los planes de trabajo; en los planes estratégicos”, detalló el ejecutivo. “Eso desarrolla líderes que vienen desde la base. Las ideas surgen, no necesariamente de la administración, sino de los empleados que están en la línea de fuego todos los días”.

Además, la cooperativa cuenta, desde 2023, con un gerente de Capacitación y Desarrollo, quien está a cargo de desarrollar programas educativos para la plantilla, informó Nancy Ferrer, vicepresidenta de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional de Cabo Rojo Coop.

La ejecutiva dijo que se programan talleres y adiestramientos durante todo el año, relacionados con las distintas áreas de trabajo de la institución. También se pueden proveer a solicitud de los empleados o de los supervisores inmediatos. La capacitación puede ofrecerse en persona, con recursos internos o externos, o a través de módulos virtuales.

Otro beneficio que ofrece Cabo Rojo Coop es la beca para empleados que cursan estudios universitarios de bachillerato, maestría o doctorado. Ferrer especificó que los estudios deben estar relacionados con las funciones que realizan dentro de la cooperativa y que la beca se otorga a modo de reembolso, si el trabajador muestra evidencia de buen aprovechamiento académico.

Para motivarlos a educarse, la cooperativa tiene una estructura salarial basada en experiencia de trabajo y preparación académica. “Si una persona tiene diez años de experiencia y completó un bachillerato y otra tiene diez años de experiencia y el grado de maestría, este último va a cobrar un poco más por su dedicación y esfuerzo”, dijo Morales a modo de ejemplo.

Por otra parte, Ferrer informó que la cooperativa ha desarrollado un plan individualizado en que un recurso externo educa a la gerencia en liderazgo. “Próximamente, estaremos trabajando un plan de desarrollo de líderes que va a buscar, en aquellos empleados que estén interesados o que nosotros hayamos identificado, que posean capacidades como líderes, poderlos desarrollar en una escuelita que tenemos programada”, agregó la ejecutiva.

En cuanto a las condiciones de trabajo, hay opciones de labor presencial, remoto e híbrido, dependiendo del puesto. “Tenemos empleados que nos dan servicio desde Florida, en Estados Unidos, y desde pueblos en donde no tenemos sucursales. Eso nos ha ayudado a ser más redundantes porque, cada vez que no hay luz o internet en un área, podemos seguir dando el servicio. Ganan los empleados y gana la cooperativa”, aseguró Morales. Añadió que está la opción de trabajar diez horas durante cuatro días a la semana o de escoger entre distintos horarios, siempre que no se afecte el servicio al cliente.

Siendo cónsonos con los valores cooperativistas de solidaridad y ayuda mutua, se creó un fondo catastrófico para ayudar a empleados o miembros directivos en situaciones de emergencia que así lo soliciten, informó Koby Bonilla, presidente de la Junta de Directores de Cabo Rojo Coop.

Otros beneficios para la plantilla incluyen: salarios que empiezan en $12 por hora, plan de salud al que la institución aporta el 100 %, pago de uniformes, licencia de paternidad de diez días con paga, el desembolso del exceso de días acumulados por enfermedad y ser socios de la cooperativa.

“Al empleado ser también socio y dueño, esa cultura la vive porque tiene que velar por su cooperativa”, aseguró Bonilla. “Si su cooperativa está bien, su trabajo se mantiene estable y ve los resultados al final del año, cuando recibe los dividendos que se distribuyen entre los socios”.

Todas estas iniciativas y estrategias redundaron en un aumento en el nivel de compromiso, que el año pasado fue de 90 % y en 2024 ascendió a 96 %, según Ferrer, así como en que Cabo Rojo Coop se alzara, este año, con un reconocimiento a los Best Employers y su cuarto galardón a los Mejores Patronos.

