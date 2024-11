Los adelantos en el cuidado de la salud han ayudado a que, cada vez, más personas alcancen una mayor edad. Así, también, se ha elevado la necesidad de personas que se encarguen del cuidado de estos adultos mayores. Cuidar a un ser querido en edad avanzada puede ser una tarea llena de amor y respeto, aunque también cargada de tensión y agotamiento. En ese sentido, MMM comparte algunas recomendaciones para manejar el estrés, el cansancio e, incluso, la frustración que puede acompañarnos al convertirnos en cuidadores.

Seamos realistas

Ser cuidador no es fácil. Los cuidadores son aquellos que asumen la responsabilidad de brindar apoyo y atención diaria a alguien con una enfermedad o cuya afección no le permite manejar su vida de forma independiente. Esta definición incluye a familiares, amigos e, incluso, a profesionales contratados, y las tareas van desde preparar comidas hasta ayudar con la movilidad o los medicamentos. Por lo tanto, es un rol que demanda tiempo y energía.

PUBLICIDAD

¿Qué puede convertir la alegría de cuidar en un proceso difícil?

Cuidar de alguien puede causar estrés emocional y físico. Esto ocurre a medida que pasa el tiempo, especialmente, cuando la persona que se cuida es un cónyuge; cuando hay necesidad constante de atención médica; cuando hay problemas económicos; cuando la orientación profesional es poca o inexistente; cuando no hay otra opción para el cuidador; y cuando la persona a cargo del cuidado no está capacitada debidamente.

¿Cómo identificar las señales de agotamiento?

Las señales más comunes incluyen tristeza, cansancio extremo, irritabilidad, problemas con el peso o para dormir, e, incluso, pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaban. Algunos cuidadores también pueden sentir que no tienen tiempo para ellos mismos o pueden comenzar a aislarse de sus seres queridos. Esto indica que la persona a cargo del cuidado necesita un descanso o apoyo de otras personas.

¿Cómo pueden los cuidadores cuidar de su propia salud?

La regla #1 para cuidar de los demás es que hay que empezar por cuidarse.

Los cuidadores tienen que pensar en ellos mismos. ¡No es egoísmo! Se trata de mantenerse al día con sus propios chequeos médicos, hablar con su médico sobre cualquier sentimiento de estrés o ansiedad, y encontrar tiempo para descansar.

Estos pasos pueden ayudar a controlar el estrés:

¡Pedir ayuda, y aceptarla! Pensar en cómo los demás pueden ayudar.

Fijarse metas viables. Seguir una rutina diaria.

Mantener contacto con las ayudas disponibles en el área.

Unirse a un grupo de apoyo. Brindan ánimo y asistencia.

Buscar apoyo de la familia y amigos.

Cuidarse. Buscar formas de dormir mejor, moverse más, comer adecuadamente y beber mucha agua, recordando acudir a sus propias citas médicas.

MMM, con su Programa de Cuidadores, celebra la dedicación de estos héroes, por el tiempo y la atención que brindan al servicio del bienestar de otros.

Sobre MMM Healthcare, LLC.

MMM Healthcare, LLC., es el plan líder y pionero en Puerto Rico en el mercado Medicare Advantage. A nivel de la nación, MMM, con su compañía matriz Elevance Health, Inc., está entre los primeros diez planes Medicare Advantage, según el total de la membresía. Con un enfoque en la prevención y el bienestar de la población beneficiaria de Medicare y Medicaid, MMM ha transformado la experiencia de los pacientes con la implementación de programas especializados que abarcan el cuidado coordinado para la salud física y mental. Para más información,accede a www.mmmpr.com. MMM Healthcare, LLC., cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. MMM Healthcare, LLC., complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Y0049_2025 4002 0051 1_C

La autora es psicóloga del Departamento de Salud Mental Integrada de MMM.