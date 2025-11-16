Cómo hacer unas gafas virtuales
Sigue los pasos y ¡comienza tu aventura!
Es la posibilidad de introducirte en una simulación digital de otro mundo en el que puedes manipular los objetos o interactuar con el ambiente. Es decir, como si te metieras en una película o en un juego de video y pudieses actuar como lo haces en la vida real.
De esta manera, podrías visitar museos al otro lado del mundo desde la sala de tu casa o, quizás, sentir como si vieras los animales de la selva cerca de ti (sin el peligro), incluso podrías estar como dentro de un concierto mientras viajas en el carro.
Probablemente, has visto películas o anuncios en donde utilizan unas gafas virtuales para juegos de video o transportarse a otra dimensión. Existen gafas para los distintos teléfonos inteligentes que podrías comprar. Sin embargo, hay otra opción: ¡hacerlas tú mismo!
¿Qué necesitas?
- Cartón forrado fino (de 300 gr)
- 2 lupas pequeñas de 2.5 cm de diámetro
- Cuchilla para cortar cartón (y ayuda de un adulto para usarla)
- Silicona fría
- Gomita elástica (rubber band)
- Pegamento en barra
Sigue estos pasos:
