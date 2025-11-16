Es la posibilidad de introducirte en una simulación digital de otro mundo en el que puedes manipular los objetos o interactuar con el ambiente. Es decir, como si te metieras en una película o en un juego de video y pudieses actuar como lo haces en la vida real.

De esta manera, podrías visitar museos al otro lado del mundo desde la sala de tu casa o, quizás, sentir como si vieras los animales de la selva cerca de ti (sin el peligro), incluso podrías estar como dentro de un concierto mientras viajas en el carro.

Probablemente, has visto películas o anuncios en donde utilizan unas gafas virtuales para juegos de video o transportarse a otra dimensión. Existen gafas para los distintos teléfonos inteligentes que podrías comprar. Sin embargo, hay otra opción: ¡hacerlas tú mismo!

¿Qué necesitas?

Cartón forrado fino (de 300 gr)

2 lupas pequeñas de 2.5 cm de diámetro

Cuchilla para cortar cartón (y ayuda de un adulto para usarla)

Silicona fría

Gomita elástica ( rubber band )

) Pegamento en barra

Sigue estos pasos:

Paso 1: Vamos a imprimir la plantilla de los lentes. Busca en internet un ''template'' o plantilla para gafas virtuales gratis e imprime en papel tamaño carta. (Hay muchos modelos disponibles, pero son casi todos iguales.) ( Suministrada )

Paso 2: Pega las plantillas en el cartón y recorta todas las piezas. ( Suministrada )

Paso 3: Con la cuchilla para cortar cartón, pídele a un adulto que haga todas las ranuras marcadas. ( Suministrada )

Paso 4: Ahora, dobla con mucho cuidado en donde indican las líneas. ( Suministrada )

Paso 5: Inserta las pestañas en las ranuras correspondientes a cada número. Asegura con pegamento. ( Suministrada )

Paso 6: Para sacar los lentes de las lupas, debes removerlas del marco con mucho cuidado. ( Suministrada )

Paso 7: Pégalas lo más centradas que puedas en los boquetes provistos para los ojos. ( Suministrada )

Esta ilustración es continuación del paso 7. ( Suministrada )

Paso 8: Ahora que tienes el visor y el cuerpo armado, encaja las piezas y tus lentes estarán listos. ( Suministrada )

Una vez vas doblando las partes, se irá formando tu proyecto. ( Suministrada )

Así queda por la parte posterior. ( Suministrada )