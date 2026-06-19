Blue Bell Creameries comenzó como una pequeña cremería en el corazón de Texas hace más de un siglo en un pequeño pueblo llamado Brenham. Hoy en día, sigue siendo una empresa familiar que se mantiene fiel a sus raíces y se ha adaptado a las demandas modernas.

Aunque Blue Bell tiene presencia en tan solo 23 estados y Puerto Rico, se ubica como uno de los mantecados más vendidos y uno de los fabricantes más grandes del mercado en la nación norteamericana con tres instalaciones de producción.

Blue Bell es sinónimo de mantecado prémium. La compañía se enorgullece de elaborar su mantecado a la antigua, utilizando leche fresca y crema provenientes de lecherías locales e ingredientes de primera calidad para crear sabores atemporales. Disponibles en pintas, medios galones, paleterías y vasos de 3 onzas.

Tiene una amplia gama de sabores—más de 50—, como el icónico Homemade Vanilla, hasta creaciones más aventureras como Bride’s Cake: un mantecado de almendras, pedazos de bizcocho y glaseado de queso crema con sabor a amaretto: un favorito entre los puertorriqueños

Cuando pruebas los mantecados Blue Bell, estás disfrutando de una tradición centenaria de calidad y sabor. Están disponibles en los principales supermercados, farmacias y estaciones de gasolina a través de toda la isla.