La historia de Empresas La Famosa, Inc. es mucho más que un siglo de operaciones, es un legado de consistencia, confianza y compromiso profundo con Puerto Rico. Desde sus inicios en 1926, la empresa ha evolucionado hasta convertirse en un pilar de la industria de alimentos, manteniendo siempre un enfoque claro: ofrecer productos de calidad que formen parte del día a día del pueblo puertorriqueño.

Sus raíces se remontan a 1906, cuando Wilbert Parkhurst llegó a la isla con la visión de cultivar y procesar frutas tropicales. Con el tiempo, esa visión creció, diversificándose en productos enlatados, jugos y soluciones alimentarias que hoy forman parte esencial de la mesa boricua.

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A lo largo de su historia, Empresas La Famosa ha construido un portafolio sólido de marcas que conectan con distintas generaciones. Criada, por ejemplo, se ha ganado la confianza de los hogares ofreciendo calidad consistente a un precio justo, acompañando recetas tradicionales con el sabor y la confiabilidad que las familias esperan. Coco López, por su parte, trasciende como un verdadero ícono cultural boricua para el mundo: es el ingrediente clave de nuestros dos cócteles nacionales, la piña colada y el coquito, llevando el sabor de Puerto Rico al mundo y consolidándose como sinónimo de autenticidad tropical.

Junto a marcas como La Famosa y Famositos, la empresa ha logrado expandir su presencia a más de 52 países, sin perder su esencia local ni su compromiso con la calidad. Hoy, con operaciones modernas y una red de distribución robusta, continúa siendo un aliado clave tanto para consumidores como para la industria.

A 100 años de su fundación, Empresas La Famosa reafirma su compromiso de seguir llevando al pueblo productos de alta calidad al mejor precio, honrando su historia mientras construye el futuro.