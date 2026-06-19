El analista experto en comportamiento del consumidor, tendencias de mercadeo y el panorama cambiante del comercio en los supermercados, conocido como “The Supermarket Guru”, Phil Lempert, visitará Puerto Rico para presentarse en el MIDA Conference & Food Show 2026.

El evento de MIDA se ha convertido en el show de alimentos más grande del Caribe. Se llevará a cabo del 25 al 27 de junio, en el Centro de Convenciones.

Por más de 20 años, Lempert ha servido como editor de tendencias de alimentos y corresponsal para NBC News’ Today. Participa de manera regular en los programas The View en ABC, FOX Business, así como en Dr. Oz, The Oprah Winfrey Show, 20/20, CNN, CNBC y FOX; y en programas de televisión mañaneros y noticieros a través de todo Estados Unidos.

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Por casi dos décadas, presentó el programa Shopping Smart por Radio WOR y ahora copresenta el pódcast semanal Perdidos en el Supermercado (Lost in the Supermarket), en iTunes.

La presentación de Phil Lempert en el MIDA Conference Food Show 2026 será el viernes, 26 de junio, como parte del Lunch Awards. Se enfocará en las tendencias para el comercio de alimentos al detal, atado a los retos económicos en Puerto Rico y el comportamiento del consumidor local.

Lempert integrará los hallazgos de la investigación de MIDA ―Radiografía del Consumidor― a los problemas locales como la dependencia del PAN y los cambios a nivel mundial.

“La industria de alimentos de Puerto Rico enfrenta presiones únicas debido a los cambios fiscales de PROMESA, la alta dependencia del PAN –que cubre del 40 al 47 % de las familias en la isla–, un sistema eléctrico poco confiable y la vulnerabilidad ante los aranceles, en medio de los desafíos posteriores al huracán María. Esto, vinculado a los datos de las ventas locales de los supermercados y tiendas de alcohol, que superan los $9.25 mil millones de anuales”, dijo Lempert.

Explicó que también discutirá los efectos de los aranceles en las importaciones y exportaciones, contextualizado en la economía puertorriqueña, que posee importaciones de $56.3 mil millones; los riesgos de que se establezcan regulaciones para el PAN, así como las prohibiciones de los colorantes artificiales o definiciones de alimentos ultraprocesados, que “aumentan los precios y confunden a los beneficiarios”.

“Esto no se ha terminado todavía”, dijo Lempert en relación a la política arancelaria y de regulaciones al SNAP de la administración Trump.

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Desafíos por GLP-1 y Amazon “Whole Foods”

Otros temas que se discutirán incluyen la influencia de los medicamentos GLP-1, analizando cómo los medicamentos para la pérdida de peso cambian la demanda de productos en los supermercados. Sobre este tema, Lempert recomendó a los detallistas hacer ajustes en las categorías. Otro desafío potencial que los supermercados puertorriqueños podrían enfrentar, según Lempert, es la incursión de Amazon en la versión más pequeña de Whole Foods.

“Amazon planifica establecer un almacén en Puerto Rico. En Brasil, Amazon se concentra en la entrega en 15 minutos, lo cual es revolucionario, y podemos esperar una estrategia similar en zonas densamente pobladas de Puerto Rico. Los supermercados independientes deben priorizar la experiencia en la tienda sobre las batallas de comprar en línea. Los modelos de recogido en tienda pick up adoptados por Walmart y las entregas a través de terceros como DoorDash y Uber Eats ofrecen un alivio en los costos de entrega para los supermercados de dueños independientes en la isla”, dijo Lempert.

Ojo en la demografía y la inteligencia artificial

“La demografía también impulsa cambios que los detallistas deben observar. Por ejemplo, el envejecimiento de la población aumenta las ventas de productos para la incontinencia adulta, mientras que a los millennials les gustan las bebidas listas para beber con bajo contenido de alcohol, pero de vez en cuando se dan un lujo con licores prémium”, agregó.

Otro enfoque de la presentación de Lempert será el papel transformador de la inteligencia artificial en el comercio de alimentos al detal, “tanto tras bastidores como de frente al cliente”. En el lado de las operaciones, adelantó que explorará cómo las herramientas impulsadas por IA están permitiendo a los detallistas puertorriqueños optimizar la gestión de inventarios, reducir pérdidas, prever la demanda con mayor precisión y agilizar la logística de la cadena de suministro, “en un entorno con los desafíos únicos de la geografía insular y la dependencia de las importaciones”.

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Lempert también abordará cómo la IA está transformando la eficiencia laboral, desde los sistemas automatizados de reabastecimiento hasta la gestión inteligente de la energía, “consideraciones críticas para los supermercados que lidian con la red eléctrica históricamente poco confiable de Puerto Rico”.

En el lado dirigido al consumidor, Lempert dijo que examinará cómo la IA está revolucionando las comunicaciones de los detallistas y el comercio electrónico, incluyendo las promociones personalizadas y los programas de lealtad impulsados por datos de los compradores, contenido generado por IA para marketing digital y redes sociales, y herramientas de comercio conversacional como chatbots y asistentes de compras virtuales. Destacará aplicaciones prácticas y rentables de la IA que, según explicó, los detallistas de todos los tamaños en la isla pueden comenzar a adoptar para profundizar las relaciones con los clientes y aumentar el tamaño de la canasta, “sin requerir los enormes presupuestos tecnológicos de las cadenas nacionales”.

Esta es la segunda vez que Lempert visita a Puerto Rico, por lo que también expresó su entusiasmo por regresar a la isla. “Me siento profundamente honrado y agradecido por haber sido invitado a dirigirme a la comunidad de MIDA: la calidez, la hospitalidad y la verdadera pasión por la industria alimentaria que experimenté aquí me dejaron una huella en mí, y no puedo esperar para reconectarme con este increíble grupo de detallistas y líderes de la industria”, expresó.

Los boletos para el MIDA Conference & Food Show están a la venta en www.midapr.com.

La autora es directora de comunicaciones de MIDA.