Goya, la marca líder de alimentos, celebra 90 años manufacturando productos de calidad y excelencia. La compañía nació de una idea simple: llevar a la mesa alimentos que conectaran a las familias con sus raíces. Así, en 1936, don Prudencio Unanue, un inmigrante español, fundó en Nueva York, Goya Foods, cuyas operaciones como empresa familiar se consolidaron en Puerto Rico.

Hoy, Goya mantiene en Puerto Rico la manufactura de alimentos más longeva y abarcadora de la isla. Ha sido la marca número uno por 21 años consecutivos en Puerto Rico, gracias a la preferencia de sus consumidores.

En 1949, Goya estableció su primera enlatadora en Río Piedras y, desde entonces, no ha dejado de fabricar. En 1952, mudó sus operaciones a Bayamón, donde hoy opera su centro de manufactura y distribución más grande, con un millón de pies cuadrados. Desde Bayamón, Goya produce sus propias latas y botellas, y procesa más de 250 productos, incluyendo habichuelas, sazonador, salsa de tomate, néctares y el adobo, que es mundialmente conocido.

Como parte de su alcance internacional, Goya cuenta con 26 instalaciones de manufactura, empaque y distribución, y una fuerza laboral de más de 4,000 empleados, incluyendo presencia operacional en Puerto Rico, España, República Dominicana y múltiples localidades en Estados Unidos. Con la misma dedicación con la que fabrica, Goya también apoya a las comunidades a las que sirve. Con orgullo, la gran familia Goya celebra 90 años llevando calidad a la mesa de miles de familias.