José Teixidor lideró por 23 años el Grupo B. Fernández, un conglomerado empresarial que agrupa compañías de distribución en el sector de bienes de consumo empacados, así como empresas dedicadas a la manufactura, propiedades hoteleras y desarrollos inmobiliarios.

El Grupo B. Fernández mantiene un firme compromiso con sus accionistas, enfocado en el desempeño, la excelencia operativa y un alto nivel de profesionalismo, con el objetivo de ofrecer a los consumidores puertorriqueños la mejor alternativa en calidad y servicio.

Las generaciones pasadas dejaron un legado basado en la excelencia en el servicio, la conciencia social y los valores que impulsaron el desarrollo del Grupo B. Fernández y que continuarán consolidando y perpetuando el nombre de sus fundadores por muchos años más.

PUBLICIDAD

Como organización, existe un profundo compromiso con el desarrollo profesional de los empleados, fomentando sus capacidades y contribuyendo a su crecimiento integral tanto en el ámbito profesional como en el personal.

Para José Teixidor fue motivo de gran satisfacción que la Junta de Directores le haya confiado la responsabilidad de liderar este grupo de empresas. Como representante de la cuarta generación, asumió este rol en un momento en el que no solo se requirió visión y capacidad para identificar oportunidades de crecimiento, sino también para establecer los procesos y las acciones adecuadas que permitieron canalizar los esfuerzos diarios hacia resultados productivos y eficientes.

Su liderazgo se ha caracterizado por decisiones estratégicas que han fortalecido la estructura y el crecimiento de la organización. En 2003, José Teixidor Méndez fue nombrado presidente del Grupo B. Fernández. Bajo su dirección, se reestructuró la administración de la empresa y, por primera vez en su historia, se designó a un ejecutivo no perteneciente a la familia fundadora, Ángel E. Vázquez, como vicepresidente y gerente general.

En 2005, la compañía adquirió Marvel Specialties, un fabricante de productos cárnicos, lo que amplió su presencia en el sector manufacturero y diversificó su portafolio de negocios.

Posteriormente, en 2006, Ángel E. Vázquez fue nombrado presidente de B. Fernández & Hnos., Inc., convirtiéndose en el primer ejecutivo no miembro de la familia en ocupar el cargo. Desde este rol, impulsó una visión renovada orientada al crecimiento y a la modernización de la empresa.

Como parte de la evolución estratégica de la organización, en 2007 se transformó el modelo de ventas y servicio del canal tradicional, adoptando un sistema híbrido que combina Direct Store Delivery (DSD) con el modelo Pre-Sell, lo que fortaleció la eficiencia operativa y la cobertura del mercado.

En 2008, la empresa celebró su 120 aniversario, consolidándose como una de las compañías más importantes en el sector de distribución en Puerto Rico, representando aproximadamente 145 marcas y manejando más de 3,000 productos en su portafolio.

Hoy, con el respaldo de un equipo de profesionales altamente capacitados y comprometidos, José Teixidor continúa impulsando el crecimiento del Grupo B. Fernández como integrante de la junta de directores, con la visión de fortalecer su legado y asegurar su desarrollo durante los próximos cien años.