La participación de la Asociación de las Américas de Supermercados (ALAS) en el MIDA Conference & Food Show 2026, representa un paso significativo en el fortalecimiento de la integración del comercio minorista alimentario en el continente. Más que la presencia institucional en uno de los principales encuentros del sector en la región —un evento que reúne a más de 20.000 participantes y 550 exhibidores—, esta participación confirma una convicción: los grandes desafíos del supermercadismo en las Américas exigen respuestas compartidas, visión de largo plazo y capacidad de articulación regional.

MIDA es una referencia para el comercio minorista puertorriqueño y un socio estratégico para ALAS. Nuestra relación se ha construido sobre valores comunes: cooperación, desarrollo sostenible, fortalecimiento de la cadena de abastecimiento y compromiso con el consumidor. En un contexto marcado por transformaciones tecnológicas aceleradas, cambios profundos en los hábitos de compra, presiones económicas y nuevas exigencias sociales, el intercambio de experiencias entre países deja de ser una opción deseable para convertirse en una necesidad estratégica.

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La competitividad del sector ya no depende únicamente de la eficiencia individual de cada empresa o de cada mercado. Depende también de la capacidad de aprender de otros, anticipar tendencias, identificar soluciones probadas y construir puentes entre asociaciones, proveedores, retailers, mayoristas, autoridades y comunidades. En ese sentido, espacios como MIDA son fundamentales para convertir el diálogo empresarial en oportunidades reales de colaboración, inversión e innovación.

Esta conexión adquiere una relevancia especial por la estrecha relación entre ALAS y ASSERJ, entidad que representa a los supermercados del estado de Río de Janeiro, Brasil, y que organiza anualmente la Super Rio Expofood (SRE), una de las ferias de negocios más importantes del sector supermercadista en las Américas. Al acercar iniciativas como la SRE y la Conference & Food Show de MIDA, abrimos nuevas posibilidades para ampliar negocios, compartir buenas prácticas y fortalecer la actuación del comercio minorista a escala continental.

Creemos firmemente que el futuro del supermercadismo se construirá a través de la colaboración. Aunque cada país tiene realidades económicas, regulatorias y sociales distintas, los retos son cada vez más convergentes: eficiencia logística, transformación digital, sostenibilidad, seguridad alimentaria, reducción del desperdicio, talento humano, innovación en tienda y respuesta a consumidores más informados y exigentes. Frente a esa agenda común, la integración regional permite acelerar soluciones y generar beneficios para consumidores, empresas y comunidades.

Este espíritu de cooperación también ha guiado las acciones recientes de ALAS. Uno de los ejemplos más relevantes es el lanzamiento del Manifiesto de las Américas “Pan en Todas las Mesas”, presentado por ALAS y ASSERJ durante un seminario internacional celebrado en Roma. El documento propone una agenda continental orientada a fortalecer la seguridad alimentaria, reducir el desperdicio de alimentos e impulsar mecanismos seguros y permanentes de donación.

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El manifiesto parte de una convicción sencilla, pero profundamente transformadora: los alimentos no deben desperdiciarse cuando aún pueden alimentar a personas y familias. Su propósito es movilizar a gobiernos, empresas y sociedad civil para que la recuperación de alimentos deje de ser una acción aislada y se consolide como una estrategia permanente de sostenibilidad, eficiencia e impacto social. Para el sector supermercadista y retail, esta agenda no es solo una responsabilidad ética; también es una oportunidad para generar valor en toda la cadena de abastecimiento y contribuir de manera concreta a la reducción del hambre en nuestro continente.

Al cumplir 40 años de trayectoria, ALAS reafirma su misión de conectar asociaciones, empresas y líderes del comercio minorista de las Américas en torno a objetivos comunes. Nuestra historia demuestra que la cooperación gremial, cuando se orienta a resultados concretos, puede fortalecer la competitividad, elevar los estándares del sector y abrir nuevas oportunidades para quienes hacen parte de la cadena de valor.

La participación en MIDA 2026 fortalece este propósito. Nos recuerda que la integración regional no es un discurso abstracto, sino una herramienta práctica para construir un sector más innovador, sostenible, competitivo y preparado para el futuro. Cada encuentro, cada alianza y cada conversación entre países contribuye a consolidar una visión compartida para el comercio minorista de las Américas.

Cuando compartimos conocimiento, fortalecemos los negocios. Cuando actuamos unidos, fortalecemos las Américas.

El autor es presidente de la Asociación de las Américas de Supermercados (ALAS) y de ASSERJ.