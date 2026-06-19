La historia de Pepsi-Cola en Puerto Rico comienza a finales del año 1937 en la Avenida Fernández Juncos en Puerta de Tierra.

En aquella época, el volumen de producción por hora era de 40 cajas. Desde la década de 1930 hasta el presente, la compañía se ha convertido en una multinacional logrando gran aceptación.

En el 2009, Pepsi Cola Puerto Rico Distributing, LLC pasó de ser una operación de Pepsi Americas a formar parte de cbc (Central America Bottling Corporation), la embotelladora más grande de bebidas en América Latina, con operaciones en más de 35 países, incluyendo Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

Actualmente, en Puerto Rico la compañía cuenta con más de 700 empleados, produce 10,000 cajas por hora, tiene un portafolio de productos con más de 500 SKU (Stock Keeping Unit) y distribuye sus productos a través de toda la isla diariamente.

Algunas de sus marcas líderes son Pepsi, 7up, Tropicana, Aquafina, Salutaris, Sunkist, Mountain Dew, Petit, Welch’s, Schweppes, Lipton, Starbucks, Electrolit, Colombina y Celsius.