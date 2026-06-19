PMR, empresa de inteligencia de mercado, sistemas de monitoreo y ejecución comercial en Puerto Rico y el Caribe, anunció una alianza estratégica con SymphonyAI, líder global en inteligencia artificial vertical, y Shelf Optix, proveedor de tecnología robótica para monitoreo de góndolas. La iniciativa representa un paso decisivo en la transformación de PMR hacia un modelo de inteligencia comercial avanzada impulsado por datos y automatización.

A través de esta alianza, PMR implementará la plataforma CINDE Connected Retail Platform de SymphonyAI junto con las soluciones robóticas de Shelf Optix, permitiendo a fabricantes, distribuidores y cadenas de retail acceder a información en tiempo real sobre disponibilidad de productos, cumplimiento, ejecución, planogramas y desempeño en góndolas.

PUBLICIDAD

La incorporación de estas tecnologías posiciona a PMR como una de las primeras organizaciones en el Caribe en ofrecer capacidades integradas de inteligencia artificial y monitoreo automatizado utilizadas actualmente por algunas de las principales cadenas de supermercados y las mayores empresas globales de bienes de consumo (CPG).

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por PMR, las nuevas integraciones a su ya conocido sistema PMR IntelliShelf, facilitarán pasar del modelo reactivo con reportes históricos, a uno proactivo y predictivo, donde los problemas pueden identificarse y corregirse antes de afectar las ventas. La tecnología robótica de ShelfOptix permitirá capturar información continua desde los pasillos de las tiendas, generando visibilidad sobre las condiciones reales en el punto de venta.

Las capacidades combinadas de IntelliShelf, Shelf Optix y SymphonyAI permitirán detectar agotados de inventario, identificar desviaciones de planogramas, monitorear el cumplimiento, optimizar surtidos y espacios de exhibición, y generar recomendaciones predictivas que ayuden a maximizar la disponibilidad y el desempeño de los productos en el punto de venta.

“Estas nuevas tecnologías vienen a mejorar y apoyar aún más nuestra infraestructura actual, pero siempre partiendo de los procesos que nos dieron origen como la base principal”, expresó Francisco J. Cabrero Ojeda, presidente y CEO de PMR. “Esta alianza con SymphonyAI y Shelf Optix nos permite traer al Caribe tecnología de clase mundial y crear un nuevo nivel de valor para nuestros clientes”.

SymphonyAI es una de las compañías líderes mundiales en inteligencia artificial empresarial, con más de 2,000 clientes en 35 países. Sus soluciones son utilizadas por importantes instituciones financieras, fabricantes globales y algunas de las mayores cadenas de retail del mundo para convertir grandes volúmenes de datos en decisiones comerciales más rápidas y precisas.

PUBLICIDAD

“PMR representa el tipo de organización que demuestra cómo la inteligencia artificial puede transformar la ejecución comercial”, indicó Manish Choudhary, presidente de Retail de SymphonyAI. “Su profundo conocimiento de los mercados del Caribe, combinado con las capacidades de inteligencia artificial de nuestra plataforma CINDE, crea una oportunidad única para ayudar a fabricantes y detallistas a operar con mayor visibilidad, velocidad y precisión”.

Las capacidades combinadas de IntelliShelf, Shelf Optix y SymphonyAI permitirán detectar agotados de inventario, identificar desviaciones de planogramas, monitorear el cumplimiento, optimizar surtidos y espacios de exhibición, y generar recomendaciones predictivas que ayuden a maximizar la disponibilidad y el desempeño de los productos en el punto de venta. ( Suministrada )

Por su parte, la tecnología robótica de Shelf Optix permitirá capturar información continua directamente desde los pasillos de las tiendas, generando una visibilidad sin precedentes sobre las condiciones reales de ejecución en el punto de venta.

“Estamos entusiasmados de colaborar con PMR para acercar nuestras capacidades de inteligencia artificial a las empresas líderes del Caribe y ayudarles a maximizar el valor de sus operaciones comerciales”, expresó Jay Banerjee, Global Head of Strategic Partnerships de SymphonyAI.

La combinación de inteligencia artificial, automatización robótica y la experiencia regional de PMR permitirá a fabricantes y cadenas de retail identificar oportunidades de venta perdidas, reducir quiebres de inventario, mejorar la ejecución de promociones, optimizar decisiones comerciales y fortalecer la disponibilidad de productos para los consumidores.

Con operaciones en Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica, Trinidad y Tobago, y Panamá, PMR continúa ampliando su liderazgo regional mediante inversiones en tecnología e innovación. La llegada de estas soluciones al Caribe reduce significativamente la brecha tecnológica con mercados más desarrollados y brinda a las empresas locales acceso a herramientas de clase mundial para fortalecer su competitividad y acelerar su crecimiento.

PMR estará presente en el MIDA Conference & Food Show 2026, que se celebrará del 25 al 27 de junio en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, en San Juan. Los asistentes podrán conocer más sobre esta alianza estratégica y participar en demostraciones de las nuevas tecnologías, visitando el stand #1119.