Hace cinco años, SPARTAN nació con una misión clara: desarrollar productos que aportaran fuerza, movimiento y durabilidad a las operaciones de los clientes de Yaras Corp.

Bajo el concepto “Cada Movimiento Cuenta”, SPARTAN llega a MIDA Conference & Food Show 2026 para presentar oficialmente una nueva etapa de su evolución. Reconocida por su línea de finger pallet jacks, pallet jacks, carritos de compra, canastas de compra, otros productos para el manejo de materiales y ruedas, la marca invita a descubrir todo lo nuevo que continuará fortaleciendo las operaciones de supermercados, industrias y comercios.

Más allá de presentar productos y equipos, SPARTAN busca destacar el valor humano detrás de cada movimiento. Desde quienes gestionan las operaciones día a día hasta quienes toman decisiones estratégicas para sus negocios, todos forman parte del juego que mueve nuestra industria.

Como parte de esta experiencia, los visitantes podrán conocer nuevas propuestas en movilidad, remanufactura, productividad y manejo de materiales, además de disfrutar de The Club by SPARTAN, un espacio diseñado para conectar, conversar y descubrir la próxima generación de productos respaldados por Yaras Corp.