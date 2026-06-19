La Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) otorgó a V. Suárez & Co. el Premio Presidencial, en reconocimiento al impacto de su campaña “Juntos por el Rosa” y su décimo aniversario, destacando su compromiso continuo con la concienciación y recaudación de fondos a beneficio de las miles de pacientes y sobrevivientes de cáncer de seno de Susan G. Komen Puerto Rico y la Sociedad Americana contra el Cáncer.

Durante los últimos nueve años, “Juntos por el Rosa” ha invertido más de $2.5M en esfuerzos educativos resaltando la importancia de la detección temprana de la enfermedad, y ha recaudado cerca de $700,000, para apoyar a pacientes y sobrevivientes de cáncer de seno en la isla proveyéndoles acceso a servicios médicos y tratamiento activo.

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Mari Casellas, vicepresidenta de Mercadeo de V. Suárez & Co., expresó que “Juntos por el Rosa se ha consolidado como un movimiento empresarial y social que une a marcas, cadenas comerciales y socios de negocio con un propósito común: crear conciencia sobre la detección temprana y salvar vidas”.

La iniciativa, que integra a decenas de marcas y cadenas comerciales, ha logrado movilizar a toda una industria en torno a una causa que impacta directamente a miles de familias puertorriqueñas. Como parte de su enfoque, el 100 % de los fondos recaudados permanece en Puerto Rico, contribuyendo a servicios esenciales como mamografías, diagnósticos y asistencia a pacientes.

Este reconocimiento reafirma el poder de la colaboración entre el sector privado y la comunidad para generar un impacto real y sostenible en la salud de la mujer puertorriqueña.

Para más información, visita juntosporelrosa.com.