El deseo constante de aprender, unido a la importancia que le da a la creación de relaciones laborales sólidas y al trabajo en equipo, ha sido clave en el crecimiento profesional de Yamila Rivera Yusif, Marketing Director & Team Leader de las marcas Corona y Modelo.

“El mercadeo es una industria dinámica y apasionante, que combina estrategias con creatividad. El éxito no depende solo de lo que sabes, sino también de con quién trabajas y quién te rodea. A quienes comiencen en esta industria les recomendaría que se rodeen de personas que los inspiren, que aprendan de cada experiencia, que se atrevan a innovar y que se aseguren de que cada iniciativa tenga un impacto real. Una vez tengan eso, que disfruten el proceso”, recomendó Rivera Yusif, basándose en su experiencia.

Egresada de los programas de bachillerato y maestría en Mercadeo de la Universidad de Puerto Rico, Rivera Yusif lleva seis meses en Ballester Hermanos, liderando el grupo de mercadeo para Corona y Modelo. Sin embargo, ha estado vinculada a estas marcas desde el inicio de su carrera, hace casi dos décadas, a través de distintas empresas.

Esta cercanía le ha permitido conocer a fondo el producto, pero también le ha impuesto el reto de mantenerse innovando para ofrecer al consumidor experiencias diferentes.

“Estoy bien consciente de que mi liderazgo impulsa la innovación y la creatividad. Lo que me hace diferente es que, en mi experiencia con Corona, he visto cómo mi diversidad de pensamiento ha sido clave para fortalecer la marca en este mercado altamente competitivo. No necesariamente como mujer, sino como una persona con capacidades únicas que me hicieron adecuada para este rol”, aseguró.

Ahora que Corona cumple 100 años en el mercado y celebrará este logro a nivel mundial, Puerto Rico también será partícipe. Una gran iniciativa de la marca es un programa para preservar las costas, seleccionando 100 playas en todo el mundo.

Rivera Yusif estará utilizando esta oportunidad para promover los recursos naturales del país, a la vez que fortalece la presencia de la marca a nivel local. En este esfuerzo, sigue confiando en sus pilares para el éxito: el trabajo arduo y la colaboración.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.