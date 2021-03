“El éxito es saber tu propósito en la vida, crecer para alcanzar tu máximo potencial y plantar semillas que beneficien a otros”. Esta célebre frase del autor John C. Maxwell, ha inspirado a la CPA Carmen Ramos de Alba, fundadora y presidenta de la firma especializada en la industria de la salud y en sistemas financieros, CRA Financial & Consulting Group, Inc., que celebra su 20 aniversario.

“Ayudar a mis clientes a servir bien al paciente, asumiendo un enfoque preventivo y considerando los determinantes sociales que impactan la salud de nuestra gente, es lo que me apasiona. Con dedicación trabajo junto a mi equipo de profesionales para servir a grupos médicos, centros de salud, hospitales y otros componentes que han confiado en nuestro peritaje”, manifestó Ramos.

PUBLICIDAD

En el 2001 fue pieza clave en el lanzamiento de Medicare Choice en Puerto Rico, conocido actualmente como Medicare Advantage. La visión que la motivó a ser parte del equipo y crear una nueva especialidad en el sector de la salud, le hizo merecedora del premio de CPA del Año en el 2006.

La experta en administración de grupos médicos diseñó un abarcador modelo de prestación de servicios para pacientes de Medicaid y Medicare que incluye Customer Relationship Management atado a un Call Center 24/7 y a un Programa de Guardia en Hospitales, aparte de que es apoyado por el programa propietario CRA Analytics, el cual provee estadísticas de utilización y de Population Health.

Esta visionaria concluyó afirmando la importancia de su rol social por lo que ha apoyado a entidades como la Fundación Alas a la Mujer y a la Sociedad Americana Contra el Cáncer, entre otras que brindan servicio a sectores vulnerables.