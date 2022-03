Durante los meses de marzo y abril, para conmemorar a la mujer, la marca Hershey’s llevará a cabo una campaña innovadora conocida como: “HER for SHE”. Bajo el emblema: “Cuando nos Unimos Elevamos la Barra”, la marca resalta el trabajo y los logros de mujeres emprendedoras que no han tenido una plataforma para demostrar y dar a conocer su gran labor. Esta campaña, creada en Brasil en el 2020, se llevará a cabo en Puerto Rico por tercera vez y estará enfocada en la sororidad.

La marca prestará sus plataformas de comunicación a seis mujeres exitosas, en diversos ámbitos, para presentar su labor tanto en la comunidad como en sus propios negocios, sirviendo de ejemplo a otras chicas. Las protagonistas de la colaboración son: la organizadora comunitaria y adiestradora antirracista de Colectivo Ilé, Kimberly Figueroa; la empresaria de Vigo Swim, Mariana Vidal; la empresaria y creadora de Raitrú, Natalia Chaparro; la empresaria tallerista de QI XI Soap Studio, Roxana Rodríguez; la empresaria de Bonbit, Adelis Seda; y las empresarias talleristas de Albanistería, Zulnette García y Alba Montero.

Para reforzar su compromiso durante esta conmemoración, Hershey’s colaborará con Mujer Emprende Latina, mediante la donación de una beca de $6,000. Esta organización sin fines de lucro, establecida desde el 2016, proporciona herramientas educativas para que las mujeres alcancen su independencia económica, creen conexiones efectivas y crezcan profesionalmente para impulsar sus negocios. Valores que hacen eco del espíritu de la campaña. Su proyecto de incubadora, IncubaME, es la única incubadora con enfoque de género que atiende a la mujer de manera integral.

Hershey’s invita a que visites la página web tumomentoHERSHEY.com para ser parte de la red Her for She. En este espacio web, podrás conocer más de la campaña, los perfiles de las mujeres que se están visibilizando y compartir un mensaje solidario con una mujer que inspire.

Hershey’s cree que todas las mujeres brillan cuando se refuerzan unas a las otras a cumplir sus propias metas y, sobre todo, cuando se rompe con la noción de competencia y rivalidad a través del valor de la sororidad; porque cuando nos unimos, elevamos la barra.

Sobre Hershey Company

Hershey Company tiene su sede en Hershey, Pensilvania, y es una empresa de dulces líder en la industria, conocida por traer bien al mundo a través de sus marcas icónicas, personas notables y compromiso para ayudar a niños a tener éxito. Hershey tiene aproximadamente 17, 000 empleados en todo el mundo que trabajan todos los días para ofrecer productos deliciosos y de calidad. La empresa tiene más de 90 marcas en todo el mundo que generan más de $8.1 billones de dólares en ingresos anuales, incluidas marcas icónicas como Hershey’s, Reese’s, Kit Kat®, Jolly Rancher, Ice Breakers, SkinnyPop y Pirate’s Booty.

Durante más de 125 años, Hershey se ha comprometido a operar de manera justa, ética y sostenible. El fundador de Hershey, Milton Hershey, creó la Escuela Milton Hershey en 1909 y, desde entonces, la empresa se ha centrado en ayudar a los niños a tener éxito.

Sobre Mujer Emprende Latina

Mujer Emprende Latina es una organización sin fines de lucro, establecida desde el 2016, que nació del deseo de cinco empresarias de ayudar a las mujeres latinas a tener acceso a la educación, herramientas y recursos para emprender, no importando su situación económica.