No existen límites para la mujer en la industria de seguros. Ya hemos tenido dos comisionadas y, hoy en día, hay varias mujeres dirigiendo exitosamente compañías de seguros. En Universal Insurance esa siempre ha sido la norma y por eso exhorto a otras mujeres a explorar oportunidades en esta industria que tanto aporta a la economía del país”, explicó la licenciada Josely Vega, presidenta de Universal Insurance Group.

Vega añadió, que cuando una persona trabaja para la industria de seguros sus metas a corto, mediano y largo plazo deben ser la innovación en todos los procesos para hacerle la vida más fácil a los clientes y a los asegurados. “Nosotros hemos podido, de alguna manera, combinar la parte del trabajo regular de la empresa con la parte de responsabilidad social. De estas, es una de las cosas que estoy más orgullosa. Durante la pandemia, estuvimos en lockdown, sin embargo, hicimos todas las gestiones para hacer un centro de vacunación para la comunidad, en Hato Rey. Esto es cero lucro, siempre buscamos cómo devolver al país lo que nosotros recibimos. Al final del día, eso es lo que buscamos un balance entre la responsabilidad social y la corporativa”, enfatizó.

PUBLICIDAD

Para la ejecutiva, trabajar en una empresa que es inclusiva y que no se fija en géneros ha sido una de las cosas más gratificantes. “Yo puedo decir que trabajo en un lugar privilegiado, en donde la chairman del board, la presidenta, la vicepresidenta de reclamaciones, entre otras, son mujeres. Aquí hay muchas posiciones ocupadas por mujeres. Aquí el género no cuenta, lo que se evalúa es la capacidad”, manifestó la presidenta.

Vega considera que su trasfondo y la crianza de su madre fueron lo que le dio las herramientas para sobrepasar cualquier reto que se le ponga de frente. Uno de estos fue el huracán María. Fue ahí donde se probó tanto a nivel profesional como personal. “María fue algo bien interesante porque nosotros convertimos a todo Universal en un centro bien grande de reclamaciones. Nos preparamos para un evento, pero no nos imaginamos la magnitud. Con María, las comunicaciones se cayeron, por otra parte, como este edificio actuaba casi como un bunker pudimos dar continuidad al trabajo. Fue algo súper interesante donde nosotros nos pudimos probar y poner en práctica todo lo que habíamos estudiado por años, para lograr cumplir la promesa que le hemos hecho a los clientes: estar ahí cuando lo necesiten”, detalló la licenciada Vega.

Durante ese tiempo, se dedicó a enseñar con ejemplo y mantener a su equipo motivado. Se preocupó por la seguridad de los empleados, que tuvieran comida y, sobre todo, dinero en efectivo para poder manejar la situación.

Vega era la primera persona que llegaba a la empresa y la última que se iba. Estuvo inmersa en la operación de la aseguradora haciendo labores que iban mucho más allá de su gestión como presidenta. “Yo lo que hice fue ponerme en los zapatos de los demás y hacer lo que hacía todo el mundo. Aprendí un montón cosas que nunca había hecho. Lo único que faltaba era ajustar, pero no podía porque no tengo la licencia de ajustadora. Me enrollé las mangas como todo el mundo”, expresó.

PUBLICIDAD

La utuadeña reiteró que el haber tenido el ejemplo de su madre y de las mujeres empoderadas a su alrededor fue lo que le enseñó a no tener límites. Nunca tuvo en la mente que no podía hacer las cosas que hacían los hombres. “En el barrio Sabana Grande de Utuado eso no existía. Mi mamá me enseñó que yo podía hacer lo que quisiera siempre y cuando hiciera las cosas bien. Pero cuando llego al mundo laboral me doy cuenta de que no era como pensaba, que había muchos estereotipos, roles divididos. Yo venía con una genética que no tenía límites. Mi mamá me preparó, consciente o inconscientemente, para el mundo laboral en donde los estereotipos son los que predominan”, aseguró.

La ejecutiva se reafirma en que su mejor consejo a las mujeres es que no se pongan límites, que siempre piensen en grande. Que no se enfoquen en el género; que comiencen a pensar que tienen la posibilidad de hacer lo que sea sin importar lo que la gente piense. “Yo aspiro a que cuando vean a una mujer en un rol como el mío o cualquier otro que lo vean como algo normal. Que nadie se sorprenda por que una mujer tenga X o Y trabajo o que deben comportarse de cierta manera por su género”, concluyó la presidenta de Universal Insurance Group.