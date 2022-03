Por años, la industria de autos ha sido una de las más competitivas en el mercado. Sin embargo, en un modelo de negocio que podría percibirse como informal y con un solo propósito —la venta—, Marimer Martínez, vicepresidenta ejecutiva de Axis Holding, está inmersa en un movimiento de transformación.

“Cualquier industria tiene sus retos, yo entiendo que las cosas han cambiado y que ahora hay muchas mujeres en posiciones claves en la industria automotriz; en especial en los concesionarios a los cuales represento. Tuve la oportunidad de crecer y desarrollarme en el área de administración. Es ahí donde pude darle un poco más de formalidad y trabajar con la cultura de la empresa. Luego de haber logrado fortalecer una empresa con una cultura empresarial sólida, llevamos siendo número uno en todas nuestras marcas. Esto ha sido un trabajo de años”, mencionó.

La ejecutiva, quien tiene bajo su cargo concesionarios como Autocentro Más, Autocentro Toyota, Autocentro Nissan, Autocentro Chrysler, Autogermana BMW y Mini; y el sofisticado taller de hojalatería Smile Collision Center, considera que la percepción de que todo lo relacionado con autos es de hombres es algo inconsciente. “Esta percepción ha cambiado y seguirá cambiando. Ha sido difícil, porque tienes que ir más allá en muchos casos, y si haces las cosas bien, te enfrentas a ataques innecesarios simplemente por ser mujer. Uno se acostumbra y no se deja limitar. Yo lo tomo como una oportunidad de no dejarme vencer y demostrar que sí puedo y hasta mejor; es como un reto”, explicó.

Para Martínez esta experiencia dentro de la operación en la industria automotriz ha sido una de crecimiento, en donde ha tenido la oportunidad de crear una cultura organizacional basada en valores. Un sistema en donde se le ofrece al cliente una cara diferente. “Desde un principio, nuestro lema es “Compra confiado” y eso se traduce en nuestras relaciones de negocio. Yo no lo pienso dos veces. Si es algo que solicita el cliente, aunque no salgamos ganando, tomamos la decisión de favorecerlo. Lo que queremos es una relación a largo plazo. En muchas de las industrias y no solamente en los dealers, siempre están pensando a corto plazo. [Te vendí hoy pero mañana te pierdo]… Entonces, yo creo que, en parte, es lo que hemos logrado con esta cultura empresarial; y que ahora es que estamos viendo los frutos después de tantos años: una formalidad en una industria que se caracterizaba por ser mucho más informal”, expresó.

La ejecutiva considera que en el mercado automotriz hay mucha oportunidad para las mujeres y cada vez son más. Afirmó que las mujeres tienen la capacidad de manejar muchas cosas a la vez y eso es una habilidad que les ayuda en esta industria. “Las oportunidades siempre están, seas hombre o mujer no tiene nada que ver. Tengo mujeres espectaculares en muchas posiciones. Las mujeres somos muy buenas en el área de piezas. Esa habilidad de ser multitasking nos ha ayudado mucho. La organización y el detalle para que el resultado sea un éxito”, dijo.

Siendo la única niña en en la familia, pues sus dos hermanos son varones, admitió que, aunque su padre es típicamente machista, con ella no era así. “Mi papá me trataba como a mis hermanos varones. Mis padres trabajaron duro para darle lo mejor a sus hijos. Creo que esto fue lo que me inspiró a tomar tan en serio las responsabilidades en mi trabajo y lo esencial que debe ser en la vida”, añadió.

Para Martínez, entre todas las iniciativas que ha logrado crear, su mayor logro ha sido el desarrollar una cultura organizacional basada en los valores que refuerzan su lema “Compre confiado” y el desarrollo de las relaciones a largo plazo con los clientes. Esa, entiende, es la receta para el éxito de la empresa. “Para alcanzar este obejtivo, las decisiones de negocio que se toman deben apoyar el largo plazo, no el ahora. Lamentablemente, hay muchas personas prejuiciadas cuando visitan un dealer, y eso hay que trabajarlo con hechos que demuestren nuestra integridad profesional”, dijo.

La vicepresidenta ejecutiva ve el futuro de la mujer en la industria de autos como uno que ya no está limitado a hombres, cada vez hay más oportunidades para las féminas. “No dejen que los prejuicios las limiten. ¡Tomen el reto de demostrar que podemos!”, concluyó.