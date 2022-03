El mercado del retail está abarrotado por marcas, diseños y estilos para cada gusto e interés. Lograr que un producto se traduzca y se adapte a cada estilo de vida es un proceso que conlleva dedicación y atención a los detalles.

Así lo relatan cuatro mujeres que se encuentran al frente de tiendas con diversidad de productos y audiencia en uno de los centros comerciales más vanguardistas en Puerto Rico: The Mall of San Juan.

Thiara Nelson Santiago, gerente de la tienda de productos de belleza naturales Lush. ( Suministrada )

Delma Torres, gerente de Tory Burch ( Suministrada )

Para Thiara Nelson Santiago, gerente de la tienda de productos de belleza naturales Lush, ser líder se traduce en dar el ejemplo, crear un espacio seguro y abierto a la comunicación. Mientras que, Delma Torres, gerente de Tory Burch, entiende que cada líder tiene su propia personalidad y experiencia que adapta a su estilo particular. Ella se describe con un estilo visionario, inclusiva a la opinión de los demás, fomentando un ambiente de cooperación y el crecimiento de su equipo de trabajo.

PUBLICIDAD

Sandra Muñiz, gerente de Aveda ( Suministrada )

Igualmente, tanto para Sandra Muñiz, gerente de Aveda como para Natalia Maldonado, propietaria de la tienda Salt, el liderazgo lo representan el trabajo en equipo, el mantenerse enfocado en las metas y celebrar los triunfos.

Natalia Maldonado, propietaria de la tienda Salt ( Suministrada )

Para ellas, ser mujer en una posición gerencial y de administración de personal es sumamente importante. “Estoy orgullosa de la posición que ocupo en nuestra empresa, y como mujer, madre, esposa, hija, y amiga (son muchos los roles que desempeñamos como mujer), puedo decir que mi liderazgo se define en el ejemplo y el ejemplo, desde mi punto de vista, es el mejor propulsor del progreso para nuestra empresa y para la vida”, mencionó la gerente de Lush.

Torres, gerente de Tory Burch, por su parte, dijo que enfoca su posición como mujer como una ventaja competitiva y clave en las compañías. Lo describe como parte de la diversidad. “Me siento orgullosa de poder aportar a un compromiso social y un estilo de liderazgo más participativo en representación de Tory Burch”, explicó.

Muñiz, gerente de Aveda, considera que la mujer está sumamente preparada para asumir retos en el ámbito laboral. “En mi empresa, las mujeres han sido pieza clave del éxito; de esa forma somos ejemplos para otras. Como mujer he podido ser agente de cambio y desarrollo para otras, siempre utilizando el lema ¡Si yo puedo todas Podemos!”, indicó.

De la misma forma, Maldonado, dueña de la tienda Salt y quien lleva más de siete años emprendiendo en una industria que no solo es liderada por hombres, el factor edad siempre estuvo presente. “Algunos me decían: ¿eres mujer, segura que quieres hacerlo? o ¿tú, tan jovencita? A lo que respondía: ‘¡si por esto fuera, seguro no estaría!’; aquí son construcciones sociales que nada tienen que ver con lo que uno da o hace. ¡Motivar el talento femenino es tarea fácil, cuando talento hay de sobra en este país! Por eso, enfoco mis días y esfuerzos en motivar a las mujeres que son parte de mi equipo y a lograr que eso se lo transmitan a sus madres, hermanas, primas, tías y familia”, manifestó.

Para estas mujeres empresarias, líderes, emprendedoras y jefas de familia, el ser mujer no ha sido un impedimento para lograr sus metas, así como la de las marcas a las cuales representan. Consideran que la mujer está preparada para asumir cualquier compromiso laboral y social, enfrentando los retos que día a día trae la industria logrando liderar sus equipos de trabajo hacia el éxito.