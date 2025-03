El pasado 23 de febrero de 2025, el hotel Four Points by Sheraton, en Caguas, se convirtió en el epicentro del empoderamiento femenino con el lanzamiento de la iniciativa Tacones Rojos: Empoderando pasos, celebrando logros. Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., 35 mujeres participaron en una jornada diseñada para impulsar su desarrollo profesional y personal, a través de charlas, talleres y networking.

La apertura del evento estuvo a cargo de Elsie Pacheco, CEO de Tacones Rojos y fundadora de Estética & Spa Expo, el evento de estética más grande del Caribe. Con una trayectoria de más de siete años liderando espacios de crecimiento y formación, Pacheco destacó la importancia de este evento como el inicio de un gran proyecto con impacto a largo plazo.

PUBLICIDAD

En el evento, que contó con un espacio exclusivo de "networking", participaron 35 mujeres. ( Suministrada )

A lo largo del día, doce expertas compartieron sus conocimientos a través de conferencias inspiradoras y talleres prácticos. Entre los momentos más impactantes destacaron las ponencias de Delisse Guevara (“Emprende auténticamente”), Jezline Muñoz (“Motivación para levantarse y brillar”) y Génesis Túa (“Construye una marca que vende”), quienes motivaron a las asistentes con mensajes de resiliencia y liderazgo.

Además de las conferencias, el evento contó con un espacio exclusivo de networking, donde Girl Code, el Centro Unido de Detallistas, Pat Joyería, NuBody, Italian Esthetic Academy, Unicity, SQT Puerto Rico e Iles’ Chic Esthetic presentaron sus productos y servicios. Este espacio no solo sirvió para mostrar sus servicios, sino también como una plataforma de intercambio y colaboración entre emprendedoras, fortaleciendo el ecosistema empresarial femenino en Puerto Rico.

La recepción del evento fue excepcional, con comentarios positivos de las asistentes, quienes expresaron su deseo de que Tacones Rojos se realice al menos dos veces al año. El éxito de esta primera edición confirma la necesidad de espacios como este, donde las mujeres puedan acceder a recursos, formación y una red de apoyo.

Aparte de la expansión de Tacones Rojos, Pacheco continuará su labor de empoderamiento femenino con dos importantes eventos en el Centro de Convenciones de Puerto Rico: