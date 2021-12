De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, (CDC en inglés), el cáncer de próstata es una de las causas de muerte más comunes entre los hombres de todas las razas y poblaciones hispanas. En el 2018, murieron 31,488 hombres en Estados Unidos a causa de esta enfermedad. Es que una detección tardía, puede terminar con la vida del paciente.

Sin embargo, cuando el cáncer de próstata se diagnostica en una etapa temprana, los porcentajes de sobrevivir aumentan. Con ese propósito de salvar vidas, las doctoras Klara Senior y Sofía Herrera junto al actor Julián Gil lanzaron la campaña: “Detrás de un gran hombre hay conciencia de prevención. Elige vivir, chequéate”.

A juicio de las doctoras, las detecciones tardías se deben a que los hombres, en ocasiones, no acostumbran a visitar al médico para hacerse exámenes de cernimiento.

“El objetivo de la campaña es que el hombre tome conciencia de que se tiene que cuidar. Los hombres se preocupan por tener erecciones fuertes o durar más en la cama, pero no se preocupan por tener alguna enfermedad de transmisión sexual o cáncer. Por eso, deben saber que no solo es importante cuidar su sexualidad, su salud íntima también es importante. Hay que romper los tabúes que limitan no solo la felicidad de la mujer y del hombre, sino que pueden poner en riesgo sus vidas”, indicó Senior, cirujana y sexóloga clínica.

Con ella coincidió Herrera, ginecóloga y cirujana, quien sostuvo que, “a los hombres, por la cultura machista, les da un poco de vergüenza ir al médico a revisarse”.

Para romper con los prejuicios, el actor Julián Gil se unió a las doctoras para ser el portavoz de esta campaña de prevención.

“El mensaje que queremos llevar con esta campaña es de cuidarnos y tratar de tener la mejor salud posible. El mensaje es tocarnos como las mujeres se tocan los senos y hay tanta prevención de cáncer de seno, pues hacer lo mismo para poder prevenir el cáncer de próstata”, sostuvo Gil.

No es la primera vez que ambas cirujanas lanzan mensajes de concientización. Reconociendo que las campañas contra el cáncer de seno son efectivas, fue que a las doctoras les surgió la idea e inquietud de lanzar esta iniciativa.

“Nosotras, normalmente, llevamos mensajes de salud y bienestar para la mujer, donde siempre nos enfocamos en que conozcan su cuerpo y los cambios que ven en él, que se hagan sus pruebas de seguimiento porque, gracias a que las mujeres se conocen, es que pueden reconocer pequeños cambios que pueden ser debido a alguna enfermedad. A través de nuestras plataformas, empezamos a recibir mensajes de hombres preguntándonos por qué no hablábamos de ellos, de temas como la eyaculación precoz, preguntando sobre disfunción eréctil, cáncer de próstata, entre otras condiciones. Nos dimos cuenta de que estamos llegando a una gran cantidad de personas y que era importante llevarles un mensaje de salud a los hombres”, contó Herrera.

A prevenir el cáncer de próstata

De acuerdo con Senior, el cáncer de próstata se puede detectar con un examen tacto rectal y con un examen de sangre.

“En el examen de sangre, se mide el antígeno prostático, puede salir elevado y no necesariamente tiene que ser cáncer, puede ser hiperplasia prostática, que escuando el paciente tiene la próstata grande. Pero, si sale elevado, el urólogo tiene que hacer el tacto rectal y quizá hacer biopsia, para ver si hay células malignas”, explicó la sexóloga clínica.

La doctora recomendó que estos exámenes de detección se realicen a partir de los 40 años.

“La edad va cambiando, antes se decía desde los 40 años y otros médicos dicen que desde los 50 años. Yo soy partidaria de que desde los 40 años hay que evaluarse una vez al año. Pero, si al paciente le sale algún marcador y no le encuentran ninguna lesión con ultrasonido, puede que el urólogo le diga ‘vuelve en seis meses’”, agregó la cirujana.

Testimonio de una detección temprana

Por su parte, la doctora Herrera reconoció la importancia de una detección temprana del cáncer de próstata, pues lo vivió de cerca.

“A mi suegro le diagnosticaron cáncer de próstata en una etapa temprana de la enfermedad. A consecuencia de que se chequeaba constantemente, yo pude ver cómo se recuperó con una cirugía muy sencilla, comparado con otros casos que yo vi en el hospital durante mi formación como médico. El diagnóstico fue temprano y eso fue una bendición porque pudo salir airoso”, contó Herrera.

¿Qué causa el cáncer de próstata?

Senior aseguró que la causa es difícil de determinar, pues todavía no se ha encontrado una razón directa. No obstante, está claro que el estilo de vida –com: consumo de alcohol, cigarrillo, azúcar y el estrés– puede acelerarlo.

Asimismo, la Sociedad Americana Contra el Cáncer (SACC) establece que varios cambios genéticos heredados (mutaciones) parecen aumentar el riesgo de padecer cáncer de próstata. Por ejemplo:

Las mutaciones hereditarias de los genes BRCA1 o BRCA2, que están vinculadas a un mayor riesgo de cáncer de seno y de ovario en algunas familias, también pueden aumentar el riesgo de cáncer de próstata en los hombres (especialmente las mutaciones en BRCA2).

que están vinculadas a un mayor riesgo de cáncer de seno y de ovario en algunas familias, Los hombres con el síndrome de Lynch (también conocido como cáncer colorrectal hereditario sin poliposis, o HNPCC), una afección causada por cambios genéticos hereditarios, tienen un mayor riesgo de padecer varios tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de próstata.

Tratamientos para el cáncer de próstata

Existen varios tratamientos para este tipo de cáncer; todo dependerá de la etapa y de algunos factores del paciente. Entre ellos, indica la SACC, están los siguientes:

Terapia hormonal: cuyo objetivo es reducir los niveles de las hormonas masculinas, llamadas andrógenos, en el cuerpo, o evitar que estas estimulen el crecimiento de células cancerosas de la próstata.

Quimioterapia: se usa, algunas veces, cuando el cáncer de próstata se ha propagado fuera de la glándula prostática y la terapia hormonal ya no es eficaz.

Cirugía: donde se extirpa toda la glándula prostática, además de una porción del tejido que la rodea, incluyendo las vesículas seminales.

Radioterapia: utiliza rayos de alta energía o partículas para destruir las células cancerosas.

Una de las preocupaciones de los hombres al recibir un diagnóstico de cáncer próstata, mencionó Herrera, es que algunos de estos tratamientos afecte su deseo o funcionamiento sexual.

“Aquí, lo más importante es entender que la medicina avanza y cada vez es menos dañina la cirugía para curar el cáncer. Ya no altera la función sexual del hombre. Por eso, tienen que ir a tiempo. Un tratamiento temprano es menos invasivo. También es necesario que lleven un estilo de vida de salidable. Por eso nos unimos con Julián Gil, que es un actor muy reconocido, que nunca aparenta la edad que tiene. Así que es un buen vocero de que cuidarse, llevar una dieta balanceada, hacer ejercicio puede tener su recompensa”, señaló la doctora.

Finalmente, ambas doctoras enfatizaron que todos los hombres deben velar por su salud y visitar a su médico.

“La base de la salud es la prevención, es la forma más eficaz y menos costosa de estar saludable. Cuando uno previene, la inversión es más baja que los tratamientos médicos que hay que pagar cuando un paciente no se cuida”, dijo Senior.

“Me siento halagado, honrado de ser el portavoz porque, en tantos años de carrera, manejamos muchas campañas, pero, pocas veces llevamos campañas tan importantes como esta. Es una bendición para mí como actor y como ser humano”, manifestó, por su parte, el actor de 51 años.