“El que no oye consejo, no llega a viejo”, ese refrán, que muchos de nosotros hemos escuchado repetir hasta la saciedad a nuestros padres y abuelos, llama la atención a la necesidad de prestar atención a las opiniones de las personas con más experiencia. También se convierte en el pie forzado perfecto para compartir, a manera de cierre de año y exhortación para el nuevo año que se acerca, algunas de las recomendaciones más puntuales de algunos de nuestros colaboradores de salud. Ellos son profesionales comprometidos y reconocidos en sus respectivos campos, por lo que no te debes perder ni uno solo de sus consejos, para que termines el año saludable y recibas el 2022 pleno de bienestar.

Dra. Anna Di Marco

Oncóloga

Centro de Cáncer de la Mujer, Ponce

Una dieta rica en estos elementos es rica en vitaminas y minerales. Esta mantendrá tu corazón saludable y alejará el cáncer. ( Shutterstock )

¡El pasado pisado, bienvenido el Año Nuevo! Todos deseamos un nuevo comienzo, cuando el calendario cambia de año. Si buscas una nueva oportunidad para mejorar tu salud, aquí te mencionaré algunos comportamientos que puedes cambiar para mejorar tu estilo de vida.

Ejercítate: El ejercicio produce endorfinas. Estas sustancias ayudan a disminuir los dolores, la ansiedad y aumentan la sensación de placer. Además, una rutina de 30 minutos diarios te ayudará a mantener un peso adecuado.

Aumenta tu consumo de frutas, vegetales y fibra: Una dieta rica en estos elementos es rica en vitaminas y minerales. Esta mantendrá tu corazón saludable y alejará el cáncer.

Mantén un peso adecuado: Los hombres deben mantener una medida de cintura menor de 40 pulgadas y las mujeres menos de 35 pulgadas.

Evita el humo del cigarrillo: el uso de productos de tabaco es uno de los factores de riesgo más importantes para diversos tipos de cáncer. Mantente alejado del cigarrillo, es una de las cosas más saludables que puedes hacer para tu salud en general.

Vacúnate y vacuna a tus hijos contra el virus de papiloma humano (VPH): Esta le protegerá de cáncer de ano, recto, vagina, cérvix, pene y garganta.

Recuerda hacerte los exámenes de cernimiento anuales:

Mujeres- Papanicolaou empezando a los 21 años, mamografía anual empezando a los 40 años, la primera colonoscopia a los 50 años.

Hombres- PSA anualmente empezando a los 50 años y la primera colonoscopia a los 50.

Dr. Fernando Cabanillas

Oncólogo y director médico del Centro de Cáncer

Hospital Auxilio Mutuo

La tercera dosis es necesaria si queremos controlar la nueva cepa ómicron. ( Shutterstock )

El año 2021, sin duda, ha sido muy interesante. Empezamos el año vacunándonos a un ritmo rápido y ese ha sido el éxito más grande. Hemos logrado vacunar con al menos dos dosis a 75% de la población, pero, realmente, es más de eso si consideramos que no toda la población es elegible para vacunarse.

Hace poco empezamos a vacunar a los niños, lo cual va evolucionando muy bien, por tanto, pronto alcanzaremos una vacunación completa en 80% de la población. Los beneficios de esto se han dejado ver en estos últimos meses. Debemos seguir vacunándonos y usando mascarillas. También debemos recordar que la tercera dosis es necesaria si queremos controlar la nueva cepa ómicron. Con dos dosis no es suficiente para evitar que, si nos contagiamos con esta nueva cepa, que ya está en nuestra isla, no terminemos hospitalizados. En caso de que usted desarrolle síntomas de una infección respiratoria con fiebre, debe hacerse la prueba PCR porque así es que se está manifestando ómicron.

Dr. Jorge Bertrán

Infectólogo, Jefe de Infectología

Hospital Auxilio Mutuo

La prevención debe ser nuestro camino, por medio de una buena alimentación, descanso y ejercicios, pero, principalmente, de la vacunación. ( Shutterstock )

Estos últimos dos años aprendimos grandes lecciones con resiliencia ante la pandemia del COVID-19. Para continuar saludables, la prevención debe ser nuestro camino, por medio de una buena alimentación, descanso y ejercicios, pero, principalmente, exhortamos a las personas a vacunarse, contra la pulmonía por neumococo, influenza y, por supuesto, contra el COVID-19 y su refuerzo. La visita al médico no debe faltar en el 2022.

Dr. Diego Sainz de la Peña

Pediatra y Jefe de Pediatría

Hospital Auxilio Mutuo

Las visitas frecuentes al pediatra, además de ayudar a los padres a manejar los trastornos comunes en la niñez, también sirven para explicar la importancia de la vacunación. ( Shutterstock )

Finalizamos el 2021 con la genuina preocupación de que, debido a la pandemia, las visitas anuales para darle seguimiento a nuestros pacientes se han atrasado u olvidado. Recordemos la importancia de las mismas. Los primeros años de vida del infante son de suma importancia. Es un proceso dinámico donde seguimos de cerca el crecimiento de peso, estatura y circunferencia de cabeza, ya que estos datos nos permiten detectar problemas en el desarrollo. Esta es la edad donde se diagnostican los problemas como el autismo.

Las visitas son frecuentes y, además de ayudar a los padres a manejar los trastornos comunes de la edad como la alimentación, dormir, etc., también les explicamos la importancia de la vacunación, más ahora con la pandemia. Nos adentramos en la edad preescolar y escolar, cuando surgen los problemas educativos (déficit de atención, hiperactividad) y quién mejor que el pediatra para ayudar y guiar a los padres.

La adolescencia es un tiempo difícil para todos y hablamos con ellos de sus preocupaciones, los orientamos de la importancia de evitar contraer enfermedades adquiridas sexualmente, les exhortamos a vacunarse para evitar enfermedades como el virus del papiloma humano, meningococo y, ahora, el COVID-19. Es una edad complicada, pero de gran satisfacción para el pediatra cuando el adolescente confía en uno.

¡Cuán orgullosos nos sentimos cuando volvemos a ver a nuestros pacientes ya graduados con un título universitario, algunos son colegas nuestros, los que vienen con su primer hijo, en fin, uno siente que es parte del éxito de ellos al igual que sus padres! Las visitas regulares al pediatra son, más que importantes, indispensables.

Dr. Edwin Rodríguez Allende

Internista

Hospital Menonita de Aibonito

Mantener la mente ocupada en aspectos que nos motiven, como leer o hacer jardinería, es vital. ( Shutterstock )

Aun atravesando la pandemia del COVID-19, tenemos que mantenernos con las medidas básicas de prevención: usar mascarillas, tener las vacunas al día, lavarnos las manos frecuentemente con jabón o desinfectante, y cumplir con el distanciamiento social. Evitar el aislamiento social y mantenernos en comunicación con nuestros seres amados es imprescindible. La tecnología aquí es de gran ayuda.

No debemos fallar a nuestras citas médicas ni descuidar el uso de los medicamentos, pues esto puede desencadenar efectos negativos a mediano y largo plazo. Además, debemos mantenernos con una dieta balanceada y ejercitarnos, según la capacidad de cada cual. Mantener nuestra mente ocupada en aspectos que nos motivan (leer, sembrar, etc.) es vital.

Más importante, debemos mantener nuestra conexión con Dios en todo momento y aplicar sus enseñanzas en nuestro diario vivir.

Lcda. Andrea Carrión Parente

Nutricionista

Centro Médico Menonita de Cayey

Para el nuevo año, incorporemos más alimentos frescos, menos procesados. ( Shutterstock )

Al comenzar el nuevo año, buscamos nuevos hábitos alimenticios que podamos incorporar en nuestro diario vivir. No hay que hacer dietas de modas, con resultados momentáneos, ni eliminar grupos de alimentos como los carbohidratos que tanto amamos. Es aprender a incorporar de todos los grupos de comidas de una manera balanceada. ¿Cómo lo podemos hacer?

Para el nuevo año, incorporemos más alimentos frescos, menos procesados. Esto nos va a proveer menos sal, azúcar y grasa en nuestras comidas y nos añade mejor fibra, vitaminas y minerales. Para mantener nuestro cuerpo en su mejor funcionamiento no se nos puede olvidar el agua y la actividad física, que junto con la buena alimentación es la clave para una mejor vida. Estos pequeños cambios nos ayudarán a tener más energía, sentirnos satisfechos y disfrutar de lo que nos gusta, viviendo saludable.

Dr. Humberto Cruz

Psicólogo Clínico

Hospital Menonita CIMA

Prioriza tus metas para el nuevo y escríbelas en papel. ( Shutterstock )

Los seres humanos somos por naturaleza, complejos. Tradicionalmente, nos trazamos metas para cumplir en el nuevo año, y cuando miramos hacia atrás para repasar, nos damos cuenta de que muchas de las cosas no se lograron. Esto ocurre porque nos enfocamos más en los resultados y no el proceso. Gran parte del tiempo estamos rodeados de estímulos que repercuten en nuestras conductas y se entrelazan para definir objetivos, ideas, metas y movernos al cumplimiento de ellas.

Comparto 5 maneras que te ayudarán a mantener una buena salud mental de cara al nuevo año:

Monitorea tu comportamiento: Esta acción resulta ser un de las estrategias más efectivas para estar atentos a los hábitos que no desea en su vida. Prioriza tus metas y escríbelas: Un error común es no escribir en papel las metas que deseamos alcanzar. Cambia tus rutinas: Las nuevas metas se logran con nuevas rutinas. Las investigaciones señalan que una persona con rutinas establecidas y claras tiene mayor productividad, niveles de concentración y mejor salud mental. Visualiza: Los estudios señalan que los ejercicios de visualización han demostrado que imaginar algo resulta tan eficaz como hacerlo. Prepárate para fallar: Si te preparas para una nueva dieta o hacer ejercicio, es posible que de vez en cuando haya alguna falla. Lo más importante es reconocer y aceptar la falla como parte del proceso. NO TE QUITE, enfócate y continúa.

La salud mental es un asunto de todos los días. Recuerde que la base de toda nueva meta es una mente enfocada en metas realistas, las que le llevarán de camino al éxito integral.

Dr. Pedro J. Colón Hernández

Cardiólogo Intervencional

Director del Programa Estructural Cardiovascular Menonita Cayey

La recomendación básica de ejercicio es de 30 minutos diarios o 150 minutos semanalmente de ejercicio aeróbico, como mínimo. Puede combinarse con actividad moderada e intensa. ( Shutterstock )

Cuidar la salud cardiovascular debe estar en las resoluciones del nuevo año de todo aquel que valore su salud y su vida. El secreto a voces para mejorar la salud cardiovascular, cuidar el corazón, tener energía y vivir más, es el ejercicio. Este, junto con una buena alimentación, tiene grandes beneficios y literalmente, nos cambia la vida. Comparto algunos de esos efectos positivos del ejercicio:

Nos mantiene en el peso saludable

Previene condiciones cardiovasculares como la alta presión y accidentes cardiovasculares

Previene y controla la diabetes tipo 2; el síndrome metabólico

Combate la depresión y la ansiedad

La recomendación básica de ejercicio es de 30 minutos diarios o 150 minutos semanalmente de ejercicio aeróbico, como mínimo. Puede combinarse con actividad moderada e intensa. Correr, caminar o nadar son algunas buenas opciones.

¡Regálate un Año Nuevo lleno de salud para tu corazón y tu vida. ¡Haz ejercicio!

Dr. Raymond Sepúlveda

Hospital Medical Director

HIMA San Pablo Cupey

Las consecuencias de los excesos en las dietas, pueden ocasionar daños a órganos como los riñones. ( Shutterstock )

La época navideña debería ser de alegría y regocijo. No podemos descuidarnos y permitir que se convierta en un momento de deterioro ni tristeza. No solamente los accidentes de auto, las balas perdidas o la pirotecnia son penosos, sino que los descuidos en nuestros hábitos también pueden serlos a mediano o largo plazo.

Debemos cuidar de nuestra salud igual o mejor que durante el resto del año en todo lo relacionado a la dieta y a nuestros medicamentos.

Las consecuencias de los excesos en las dietas, al igual que los accidentes de auto y la pirotecnia son tristes. Un fallo renal que nos lleve a diálisis, un coma diabético o un infarto que lleven a una condición dependiente de máquinas de forma crónica, o la muerte súbita son no deseadas. Cualquiera de ellas creadas por nuestro desafío a la prudencia, son difíciles para el paciente y su familia.

Pensemos y repensemos lo que deseamos para nosotros y nuestra familia. ¡Felicidades!

Roberto Osorio

Gatroenterologo

HIMA San Pablo Bayamón

Comer saludablemente es la medicina más segura. ( Shutterstock )

Disfrutemos estas Navidades, recordando que comer saludable es la medicina más segura y trascendental para nuestras vidas. ¡Bendiciones a todos!

Dr. Amin Jaskille

Cirujamo y director médico de la Unidad de Quemaduras

HIMA San Pablo

Los detectores de humo y gas son una herramienta de prevención esencial. ( Shutterstock )

La Navidad es una época donde se reúnen seres queridos y amistades para compartir diferentes deleites, entre ellos, la comida. Estos eventos, lamentablemente, vienen acompañados de riesgo a accidentes, durante el proceso de preparación. Pero, la mejor noticia es que las quemaduras son prevenibles. A continuación, algunas de las recomendaciones: