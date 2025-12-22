Receta de ensalada de coditos a la Betis
Fácil y saludable
Ingredientes:
- Aceite extra virgen Betis en spray
- 1 caja de coditos
- 1/2 taza de jamonilla de pavo en cubitos
- 1/2 cebolla lila
- 1/2 taza de pimientos morrones en trozos
- 1/4 taza de aceite de Oliva Extra virgen Betis
- sabor de ajo
- 1/2 taza de pimientos tricolor en trozos
- Sal
- Pimienta
- Cilantro
- Queso feta
Preparación:
- Hierve los coditos por 10 minutos. Escurre y agrega Betis en spray.
- Fríe la jamonilla de pavo en Betis for Cooking hasta dorar.
- En un bowl, mezcla los vegetales con Betis sabor de ajo, sal y pimienta al gusto.
- Para finalizar, agrega los coditos, cilantro y queso feta.
Este contenido comercial fue redactado y/o producido por el equipo de GFR Media.
