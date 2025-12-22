Ingredientes:

  • Aceite extra virgen Betis en spray
  • 1 caja de coditos
  • 1/2 taza de jamonilla de pavo en cubitos
  • 1/2 cebolla lila
  • 1/2 taza de pimientos morrones en trozos
  • 1/4 taza de aceite de Oliva Extra virgen Betis
  •  sabor de ajo
  • 1/2 taza de pimientos tricolor en trozos
  • Sal
  • Pimienta
  • Cilantro
  • Queso feta

Preparación:

  • Hierve los coditos por 10 minutos. Escurre y agrega Betis en spray.
  • Fríe la jamonilla de pavo en Betis for Cooking hasta dorar.
  • En un bowl, mezcla los vegetales con Betis sabor de ajo, sal y pimienta al gusto.
  • Para finalizar, agrega los coditos, cilantro y queso feta.