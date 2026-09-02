Cooperativa Moroveña y la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Puertorriqueña formalizaron un acuerdo de colaboración dirigido a fortalecer y ampliar los servicios de financiamiento hipotecario disponibles para los socios de la institución moroveña.

La alianza se desarrollará a través del Centro Hipotecario Cooperativo La Puertorriqueña y permitirá a ambas instituciones unir recursos y experiencia para facilitar el procesamiento y manejo de transacciones hipotecarias, poniendo a disposición de los socios de la Cooperativa Moroveña una oferta más amplia de productos relacionados con el financiamiento de propiedades.

El acuerdo contempla la colaboración en diferentes etapas del proceso hipotecario, entre ellas la recepción organizada de solicitudes, recopilación y revisión de documentación, procesamiento de expedientes, coordinación de transacciones y cierres, entre otras gestiones. De esta manera, las cooperativas buscan ofrecer una experiencia más ágil y especializada, manteniendo los estándares regulatorios, de privacidad y de calidad correspondientes.

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“Esta alianza representa el verdadero espíritu del cooperativismo: unir capacidades y experiencias para crear mayores oportunidades para nuestros socios. A través del Centro Hipotecario Cooperativo queremos aportar nuestra experiencia y estructura especializada para facilitar los procesos hipotecarios y contribuir a que más familias puedan encaminarse hacia la adquisición de una vivienda.”, expresó Raúl Arambarry Benítez, presidente ejecutivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Puertorriqueña.

Para Cooperativa Moroveña, el acuerdo representa un paso adicional en sus esfuerzos por continuar ampliando su ofrecimiento de productos y servicios financieros, respondiendo a las necesidades de sus socios y facilitando alternativas que contribuyan a su desarrollo económico y calidad de vida.

“En Cooperativa Moroveña continuamos identificando alternativas que nos permitan responder a las necesidades de nuestros socios y ofrecerles herramientas que aporten a su bienestar financiero. Esta colaboración nos permite fortalecer nuestra oferta hipotecaria mediante la experiencia y los recursos del Centro Hipotecario Cooperativo La Puertorriqueña, sin perder la cercanía y el servicio que distinguen a nuestra Cooperativa”, señaló Ivis N. Vallés Rivera, presidenta ejecutiva de Cooperativa Moroveña.

La iniciativa también destaca la capacidad del movimiento cooperativo puertorriqueño para establecer alianzas entre sus propias instituciones y desarrollar soluciones que amplíen el alcance de sus servicios. Mediante este modelo de colaboración, ambas cooperativas procuran aprovechar sus fortalezas para generar mayores oportunidades de acceso al financiamiento hipotecario y apoyar las aspiraciones de vivienda de sus socios.

El acuerdo establece, además, responsabilidades y procedimientos para el manejo de los expedientes, protección de la información de los consumidores y cumplimiento con las disposiciones regulatorias aplicables a las transacciones hipotecarias.

“Más que ampliar un servicio, esta alianza demuestra lo que podemos lograr cuando las cooperativas trabajamos juntas con un propósito común: crear oportunidades y aportar al desarrollo económico de nuestras comunidades”, finalizó Vallés Rivera.

Con esta colaboración, Cooperativa Moroveña y La Puertorriqueña reafirman los principios de cooperación, servicio y compromiso con las comunidades, fortaleciendo alternativas financieras que permitan a sus socios continuar alcanzando sus metas personales y familiares.