Si hablamos de mujeres en la ciencia, es inevitable pensar en Marie Curie. Conocida como “la madre de la física moderna”, Curie fue la primera mujer en recibir el Premio Nobel de Física, en 1903, por el descubrimiento de los elementos radiactivos.

Ciertamente, fue una mujer que, en su época, tuvo que enfrentarse al machismo, pues, con apenas 15 años, vivió la frustración de no poder ingresar a la Universidad de Varsovia, ya que esta institución no admitía mujeres. En 1904 Curie fue nombrada profesora de física en la Universidad de París, y en 1905 se convirtió en miembro de la Academia Francesa. Estos cargos no eran ocupados por mujeres, razón por la cual no tuvo el mismo reconocimiento.

PUBLICIDAD

Más de 100 años después, sigue siendo un reto que las niñas y las jóvenes estudien carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM, por su siglas en inglés), indicó la profesora del Departamento de Física y Electrónica de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, Idalia Ramos.

“En Puerto Rico, se ha logrado mucho en áreas como la biología, pero en la física y la ingeniería eléctrica todavía hay mucho trabajo que hacer para atraer a las niñas y a las jóvenes a completar estudios en estas disciplinas”, sostuvo la docente.

Entre los factores que Ramos ha identificado que, en ocasiones, impiden que más mujeres entren a estas profesiones está el apoyo familiar.

“A veces, muchas familias no apoyan a las niñas en ese proceso de seguir estudios en ciencia”, agregó la académica.

Es por esa razón que, en los últimos años, se han desarrollado una serie de esfuerzos para alentar a las niñas y a las jóvenes a estudiar carreras en STEM. Por ejemplo, se han coordinado actividades para exponer a las niñas a la ciencia, llevando demostraciones a las escuelas y a las comunidades, e invitándolas a los laboratorios para que vean que la ciencia es divertida e interesante.

“Otras estrategias han sido integrar la historia de mujeres que se han destacado en la ciencia, que interaccionen con ellas y que vean la labor que hacen esas científicas para que tengan modelos a seguir”, mencionó la docente.

“Una vez las tenemos aquí, tratamos de que el programa sea integrado, que incluya ir al laboratorio, pero también integramos asuntos de género a la discusión de las clases, para crear una conciencia de por qué hay menos mujeres en la ciencia y tratar de romper esas barreras”, añadió Ramos.

PUBLICIDAD

Involucrar a la familia también ha sido fundamental en estos esfuerzos. De ahí que se hayan desarrollado actividades que incluyen a las familias de las niñas y las jóvenes.

“Cuando hacemos campamentos, invitamos a las familias para que vean lo que sus hijas hacen en los laboratorios”, sostuvo.

En este reto de atraer más niñas a las carreras STEM, para la profesora Ramos es fundamental que en las escuelas se integren los temas de las mujeres en la ciencia, que las niñas conozcan a las mujeres puertorriqueñas que han tenido un rol importante en la ciencia y que, en las actividades, las niñas tengan las mismas oportunidades de entusiasmarse con la ciencia que los varones.

“Es importante atraer a más féminas a estas áreas, primero por la niñas, porque se pierden una oportunidad extraordinaria; y segundo por la ciencia, que no puede progresar si solo un grupo selecto de personas está aportando... necesitamos las mejores mentes, aportando en estas ramas”, concluyó la docente.