El verano en Puerto Rico invita a bajar el ritmo, encender la parrilla y disfrutar en familia.

Al acercarse el Día de los Padres, el mejor regalo no es un objeto común, sino el plan perfecto para crear memorias inolvidables. Este año, la celebración se transforma en un recorrido de sabores exclusivos diseñados para brindar por él.

Para el papá que prefiere la frescura impecable, el plan ideal comienza con un Belvedere Soda bien frío, con abundante hielo y un twist de lima, destacando la elegancia y pureza de este vodka polaco de centeno.

Si su estilo se inclina más hacia la sofisticación de un buen destilado, la opción es un Maestro Dobel Diamante en las rocas. Este tequila cristalino fusiona la complejidad del añejamiento con una suavidad excepcional, revelando notas de agave cocido, vainilla y caramelo que evolucionan lentamente en la copa.

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Los amantes de la buena mesa encontrarán el obsequio definitivo en una joya de la Ribera del Duero: el Vega Sicilia Único 2016. Un vino de extraordinaria profundidad, potencia y notas balsámicas, perfecto para elevar la cena familiar a un nivel insuperable.

Mientras tanto, quienes buscan un ambiente más relajado pueden optar por descubrir cervezas con carácter. Desde la refrescante y balanceada Old Harbor Coquí Helles Lager, con el puro espíritu cervecero de la isla, hasta la explosión tropical y cítrica de la Collective Arts Life in the Clouds Hazy IPA.

Como expertos en la materia, La enoteca en Guaynabo, ubicada en el Centro Comercial Altamira, se posiciona como el destino para diseñar esta experiencia, reuniendo prestigiosas etiquetas del mundo y el asesoramiento necesario para sorprenderlo. Tu plan con papá empieza aquí, en La enoteca.