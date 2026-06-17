El farmacéutico y atleta puertorriqueño, Dr. Iván Pabón, completó dos competencias HYROX el mismo día durante el evento celebrado en Nueva York, acompañado por su hijo mayor, Xander Pabón, y por su esposa, Marynes Colón.

Más que un reto deportivo, la experiencia tuvo como propósito transmitir una enseñanza a su hijo menor, Iván Orlando, sobre la importancia de la disciplina, el enfoque, la buena alimentación, el ejercicio y las metas claras.

Junto a Xander Pabón, el Dr. Pabón registró un tiempo de 1:05:46 en la categoría de dobles masculinos, estableciendo un nuevo récord personal. ( Suministrada )

La jornada estuvo marcada por resultados sobresalientes. Junto a Xander Pabón, el Dr. Pabón registró un tiempo de 1:05:46 en la categoría de dobles masculinos, estableciendo un nuevo récord personal. Horas más tarde, volvió a competir junto a su esposa, logrando un tiempo de 1:17:46 en la categoría de dobles mixtos.

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“Quería que mis hijos vieran que los grandes logros no ocurren por casualidad. Son el resultado de la disciplina diaria, del enfoque en las metas y de hábitos saludables mantenidos con consistencia”, expresó Pabón.

Compitió junto a su esposa, logrando un tiempo de 1:17:46 en la categoría de dobles mixtos. ( Suministrada )

Para el atleta puertorriqueño, compartir esta experiencia junto a su hijo y su esposa tuvo un significado especial, ya que le permitió demostrar con acciones los valores que desea transmitir a su familia.

“Quiero que mi hijo menor entienda que los sueños se alcanzan cuando trabajas por ellos cada día. Que vea que la disciplina, el esfuerzo, una buena alimentación y las metas claras siempre producen resultados. Los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan”, añadió.

La experiencia tuvo como propósito transmitir una enseñanza a su hijo menor, Iván Orlando, sobre la importancia de la disciplina, el enfoque, la buena alimentación, el ejercicio y las metas claras. ( Suministrada )

Con esta actuación en Nueva York, el Dr. Iván Pabón no solo logró superar sus propias marcas personales, sino también convertir un desafío deportivo en una lección de vida sobre perseverancia, salud y liderazgo familiar.