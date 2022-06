“Mi papá ha sido ficha clave en mi éxito como profesional y persona. De él y de mi mamá aprendí que no se llega a la cima sin antes pasar por los primeros escalones”, relató Meralys Vargas, coordinadora del Departamento de Desarrollo de Negocios de Calesa Toyota, en Caguas.

Su padre, Juan Vargas López, [quien es contador público ya retirado], al momento de criar a sus hijos (Meralys, Elsamarie y Juan Vargas Vázquez) fue una figura que demostró y continúa demostrando su amor a través de los valores que les inculca. “Mi padre siempre nos enseñó a ser seres humanos de bien y disciplinados. Siempre nos motivó con su ejemplo, demostrando que hay que luchar por los sueños, aunque, en ocasiones, el camino se vuelva rocoso”, mencionó.

Para quien recientemente se graduó de una maestría en Mercadeo Digital, las palabras que describen a su papá son: respeto, disciplina y consistencia. Su papá la ha impulsado a seguir adelante. Recordó que, cuando estaba en la búsqueda de hacer una maestría, fue él quien le envió la información de la maestría en mercadeo digital y, sin pensarlo dos veces, se matriculó. Se graduó el pasado 12 de junio de 2022.

Añadió que su papá pasó la reválida cuando estaba casado, con un trabajo a tiempo completo y con una hija, su hermana mayor. Además, recordó los sacrificios de sus padres para poder brindarles a ella y a sus dos hermanos una buena educación y calidad de vida. Esto le dio el impulso para seguir creciendo en el ámbito profesional y personal para, en un futuro, poder brindarles a sus hijos todo lo que ella ha recibido de sus padres.

“Siempre me viene a la mente el recuerdo de cuando era niña y apenas comenzaba a compartir con mis amistades de la escuela. La forma de pedirle permiso a mi papá para ir al cine era a través de una carta (siempre me ha gustado escribir). Cuando la hacía la dejaba en su coqueta para que antes de dormir la viera. Utilizaba esta estrategia porque pensaba que ya a la hora de dormir estaría más relajado y quizás la respuesta sería un ‘sí’; siempre me funcionaba”, explicó Vargas. También resaltó los paseos de fin de semana por la isla y el que su padre siempre sacara tiempo para esto, aunque fuera una odisea tener que levantar a sus hijos un sábado temprano.

“A mi padre le encanta el turismo interno y, sobre todo, ir al pueblo de Adjuntas, siempre lo pasábamos espectacular y, a la vez, aprendíamos sobre nuestra cultura”, rememoró.

Vargas considera el Día de los Padres es sumamente especial, pues es cuando se honra a estos seres tan especiales. No obstante, aconsejó que todos los días se celebren, se preocupen por ellos, los ayuden y les demuestren mucho amor.

“A mi padre, le diría tantas cosas que las palabras se quedarían cortas. Gracias, papá por ser el roble de nuestra familia; gracias por nunca rendirte y por siempre dar todo de ti por tu familia. Eres mi ejemplo para seguir; sin tus cuidados y la disciplina llena de mucho amor que me inculcaste no sería quien soy ahora mismo. Gracias a ti, papá, vivo una vida plena, porque me guiaste por el camino correcto. Gracias por todas las enseñanzas y por siempre protegernos de todo mal. La vida no me dará para retribuir todo lo que hiciste por nosotros. Jamás nos faltó nada, nunca nos faltó el amor de padre y madre. ¡Qué Dios te conceda eterna salud para seguir disfrutándote todos los días!”.