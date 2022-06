El amor de un padre es un amor sin condiciones. Es tener la gran responsabilidad de formar a un ser con el ejemplo, los detalles o los consejos que trascenderán hasta el día que ya no estén de cuerpo presente.

Para la reportera de Las Noticias de TeleOnce, Elsa Velázquez Santiago, el amor de su padre y la formación que le brindó han sido de las cosas más significativas en su vida. El tipo de crianza que le ofreció le ha permitido ser la mujer que es hoy.

“Mi papá tenía un carácter serio, pero, al mismo tiempo, tenía un gran sentido del humor. Si me regañaba, no podía estar mucho rato molesto o serio conmigo. Rápido me hacía un chiste. ¡Y heredé eso de hacer chistes mongos! También creo que de él tengo lo de hablar mucho. Mi papá, como parte de trabajo, comunicaba todo el tiempo. Pero, en su caso usaba la persuasión. Él era vendedor y siempre fue el mejor. Sumamente apasionado y despierto”, dijo.

Francisco Velázquez Canel, que en paz descanse, fue un hombre para quien su familia era su todo. Su hija lo describe como un ser sacrificado por los suyos, honrado y amoroso. Vendedor de profesión, le demostró a Elsa que siempre fue su prioridad.

“Papá, casi siempre, tenía los lunes libres, aunque hubo momentos en que le tocaban los martes. Ese día, mi papá me buscaba a la escuela. Le gustaba cocinar, buscaba un un libro de recetas e iba al supermercado a buscar los ingredientes para el invento que tenía en mente. ¡Qué rico cocinaba!”, recordó.

Según relató, comían hasta los vecinos, a los que consideraba como familia. Igualmente, mencionó que si al recogerla no iban al supermercado la llevaba al cine. Así vio la película Grease en su 20 aniversario. Afirmó que esto dio pie a sus gustos por las cosas vintage y la tendencia del pin-up de principios de los años 40. También, recordó que otra actividad que le encantaba a su padre era jugar bolos.

Elsa, quien, además, ha trabajado en prensa, radio y televisión, recordó con mucha emoción cómo el apoyo de su padre fue el pie de lanza para llegar a donde se encuentra hoy. “Estoy en un momento y lugar que nunca imaginé. ¡Con muchos retos, pero hermoso! Siempre creí, gracias a él y a mami. Siempre han sido mi apoyo y fortaleza”, destacó.

Entre los momentos que más recuerda con mucho cariño con su padre están las conversaciones que tenían en persona, las llamadas, los textos y los mensajes con los consejos que le ayudarían a convertirse en la mujer que es hoy y ayudarle a seguir hacia adelante. “Esos consejos que me motivaban a no rendirme, a no dejar de intentarlo y de ser fiel a mis ideales fueron vitales. Ser correcta, hacer las cosas con responsabilidad y respeto me ha abierto puertas”, dijo Velázquez Santiago.

La reportera exhortó a los hijos e hijas a que, al momento de honrar a sus padres, los respeten, que no dejen pasar la vida sin disfrutar cada instante de ellos. Que nunca dejen de aprender de su paso por el mundo y que los abracen.

“Esta fecha del Día de los Padres rememoro lo mejor de él, aunque para mí es todo los días. Lo tengo siempre presente. A papá le diría que lo extraño cada día más y que agradezco sus enseñanzas, consejos y la alegría que me obsequió. ¡Espérame para otro baile! Nos veremos un día... Te amo, papá”, concluyó.