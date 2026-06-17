Algunos regalos trascienden el momento y permanecen en la memoria.

Este Día de los Padres, Don Q Gran Reserva XO celebra a quienes han dedicado una vida a construir recuerdos, compartir enseñanzas y dejar un legado.

Elaborado en Puerto Rico por Destilería Serrallés, Don Q Gran Reserva XO refleja más de 160 años de tradición ronera, paciencia y maestría.

Su complejidad proviene de una cuidadosa mezcla de rones añejados entre nueve y doce años en barricas de roble blanco americano, complementados con rones del sistema Solera de hasta 50 años de añejamiento. Esta combinación da vida a un ron elegante, profundo y excepcionalmente balanceado.

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Durante más de dos décadas, Don Q Gran Reserva XO se ha consolidado como una de las expresiones más distinguidas de la marca, acumulando diversos reconocimientos internacionales que validan su calidad y prestigio.

En cada copa se descubren aromas y sabores que evocan vainilla, especias y notas sutiles de canela, acompañados de delicados matices de madera que aportan profundidad y carácter. Su textura sedosa y su balance perfecto lo convierten en una experiencia para disfrutarse lentamente, apreciando cada detalle de su elaboración.

Porque los grandes padres merecen algo más que un regalo, Don Q Gran Reserva XO es una invitación a celebrar los momentos compartidos, los logros alcanzados y las historias que merecen ser brindadas una y otra vez.

Este Día de los Padres, regala un detalle tan extraordinario como él.