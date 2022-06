Ser padre es un reto a cualquier edad. Aunque su rol, comparado con el de las madres, se enfoca en el papá juguetón, el inventor o el constructor, el rol del padre, hoy en día, es uno más participativo; es un personaje que se involucra de lleno en la vida de sus hijos y, con amor, se convierte en esa figura que ofrece consejos, da soluciones y logra que sus hijos vean diversos panoramas para que puedan crecer.

Los hermanos Gerardino, hijos del publicista Peter Gerardino (CADA Advertising), son una familia en la que cada uno tiene una visión distinta de quién es su papá. Cuatro hermanos distintos y en diferentes edades, pero con historias llenas de amor, con las que cada uno describe a su papá de forma peculiar.

“Mi papá se llama Peter Gerardino, aunque en mi teléfono lo tengo como Pedro Luis, que es su nombre de pila. De chiquita, cuando aprendí a decir Pedro, era como que raro, pues siempre se lo decía cuando estaba molesta. Era como un chiste y él me decía “ese no es mi nombre hace años, mi nombre es Peter”, recordó Isabel Gerardino, lanzando una carcajada. Cabe señalar que todos los chicos Gerardino, reconocen a su padre como papa [sin acento]. Para Isabel, su padre ha sido una figura importante, en especial al momento de tomar decisiones, cosas en la cual los demás hermanos coinciden.

Ella ve a su padre como una persona asertiva y sabia. Un sabio, por su manera de ver la vida, logrando ayudarle al momento de la toma de decisiones en su vida. “Papa es mi mejor amigo. Con él, yo siento que hay un balance en la relación, en cuestión de su sabiduría, combinado con el tipo de consejos que me da. Siempre desde una visión humilde, asegurando que esté consciente de cómo serán mis acciones”, mencionó.

Por otra parte, Gabriel Gerardino, explicó cómo su padre siempre lo entendió. “Yo era bien diferente de chamaquito y, en vez de hacer que yo encajara, siempre me inculcó que yo me desarrollara. Que fuera libre y encontrara mi manera de hacer las cosas. Esto es algo que no tiene precio. Me motivó la libertad de espíritu y de mente”, dijo.

Intenso, perseverante y autodidacta es la mejor forma en la que Gabriel puede describir a Peter. “Papa es autodidacta porque tiene la capacidad de reinventarse una y otra vez. Muchas veces fui testigo de ello. No importa qué, siempre sigue pa’lante. Aunque pasara por momentos difíciles siempre salía adelante. En términos de su carrera, es mi héroe, porque mi papá ha tenido retos que son complicados”, explicó.

Igualmente, Ricardo Gerardino considera que su papá siempre ha sido un papá presente. Los instantes que más disfruta es cuando se ponen el sombrero de handyman para hacer arreglos en la casa. De la misma forma, consideró que las conversaciones que tenían en las mañanas de camino a dejarlo en la escuela han sido claves en su desarrollo. “En ese camino, papa y yo teníamos conversaciones profundas sobre la vida y el futuro. Lo primero que me decía es que lo más importante en la vida es ser feliz y lo segundo es decirle, por lo menos, tres cosas bonitas a alguien; hacerle el día a alguien, y son esos detalles los que que me han llevado a ser la persona que soy hoy”, mencionó el estudiante de undécimo grado.

Ricardo considera a su papá como un hombre con un carácter fuerte, sumamente confiable, que siempre está cuando lo necesita. Además, alguien que se mantiene estudiando. “Él siempre está estudiando y de él yo aprendo mucho. Pero, la realidad es que, en los momentos más simples, es donde más me lo disfruto. Yo siento que papa, con nosotros, [que somos los más pequeños] es más libre. Yo tengo un Peter más chillin; un filósofo, del cual aprendo mucho”, aseguró.

Contó cómo, en días recientes, estaban lavando un auto en la casa, y Ricardo aprovechó para poner la canción que le gusta a su padre (Led Zeppelin, Greta Van Fleet…) y comenzó a cantar lo que puso muy feliz a su papá. “Papa me empezó a grabar y a reír, a mí me encanta verlo reír todos los días y me dijo: “¡me has alegrado el día!”. El ánimo le cambió al instante. Estos son los detalles que cuentan”, explicó el ya casi sénior.

En cambio, para Miranda Gerardino, la menor de los cuatro, le ha tocado un papá bromista y fuera de lo normal. “Ha sido una crianza peculiar porque sus métodos son únicos. Estoy segura de que muchos papás no levantan a sus hijos con bocinas en los oídos, no le ponen plástico en la puerta para que cuando salgas te choques con él y, definitivamente, no le ponen esqueletos en el baño. ¡Le encantan las bromas!”.

Para ella, Peter es un padre dedicado, extraordinario y cariñoso. Todos los hermanos coinciden en que su padre trabaja muy duro para que ellos tengan un buen futuro. Ha sido a través de este esfuerzo que sus hijos han formado sus valores, su visión ante la vida y le tienen un agradecimiento pleno. “Papa es tan especial que estoy segura de que cuando lea esto va a abrir la puerta de mi cuarto y va a gritar ¡YO SOY EXTRAORDINARIO!, así de annoying puede ser. Yo no me imagino tener otro estilo de papá”, describió con una sonrisa.

Para ellos, cada experiencia con su padre es distinta, pero siempre llena de mucho aprendizaje. Que ellos sean felices y logren lo que anhelan es el centro para Peter Gerardino.

Isabel

“Que suerte tengo de que este es el ser humano que me crió y me trajo al mundo. Continuar aprendiendo de sus experiencias y tenerlo como padre. Lo más grande que le puedo decir es que estoy súper orgullosa de él; que es tremendo padre y ser humano, y que ha tratado a muchas personas como sus hijos sin llevar su apellido, lo que ha servido de gran enseñanza. Que lo amo y que hay mucho espacio para crecer”.

Gabriel

“Le doy las gracias por nunca quitarse y el nivel de entrega que ha tenido con nosotros. Yo me pongo en sus zapatos y tiene que ser fuerte bregar con las cosas que tuvo que bregar. Él siempre ha tenido ese nivel de pasión y compromiso con nosotros. Creo que tengo un sentimiento bien profundo de agradecimiento por la guía, por no quitarse y la paciencia”.

Ricardo

“A papa le diría que lo amo mucho y, segundo, que gracias a él he podido convertirme en una persona bien responsable y que no se quita. No importa si pasa algo que me daña el día que lo siga adelante para lo próximo”.

Miranda

“Le diría que no lo cambio por nadie. Gracias por siempre apoyarme en lo que me propongo y el empuje para que haga las cosas. Le diría felicidades; gracias por hacerme sentir amada y tener un papá cariñoso... que me gusta que seas así.