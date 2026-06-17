Hay esfuerzos que rara vez ocupan titulares. Son las horas de trabajo para proveer a la familia, las conversaciones que orientan, la paciencia para enseñar, las veces que se espera, se acompaña o se pone el bienestar de otros por encima del propio. Son acciones sencillas, muchas veces invisibles, pero que dejan una huella permanente en la vida de los hijos.

Inspirado en esa realidad, El Hórreo de V. Suárez presenta su campaña de Día de los Padres “Por todo lo que hace”, una iniciativa que se aleja del enfoque tradicional para reconocer desde una perspectiva humana los pequeños gestos, sacrificios y momentos cotidianos que definen lo que significa ser papá.

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La campaña presenta historias reales protagonizadas por empleados de la empresa, quienes comparten sus experiencias como padres mientras reflexionan sobre las enseñanzas, responsabilidades y satisfacciones que acompañan esa etapa de la vida. A través de escenas cálidas, cercanas y auténticas, la narrativa culmina en un brindis sencillo pero poderoso, símbolo de agradecimiento a todos los padres que hacen una diferencia cada día.

“Todos los que somos padres conocemos el compromiso que implica dar lo mejor de nosotros cada día. Nuestra responsabilidad no termina cuando concluye la jornada laboral; al llegar a casa comienza quizás la labor más importante de todas. En El Hórreo quisimos reconocer precisamente esos esfuerzos silenciosos, esos pequeños actos de amor, sacrificio y dedicación que realizan los padres todos los días por sus hijos. Esta campaña también es un homenaje a los muchos padres que forman parte de nuestra familia de empleados y que, con su ejemplo, nos recuerdan el verdadero significado de la paternidad”, expresó Diego Adolfo Suárez, vicepresidente de la División de Vinos de V. Suárez & Co.

Para los protagonistas de la campaña, la paternidad representa mucho más que una responsabilidad. Es una oportunidad de formar carácter, transmitir valores y acompañar el crecimiento de una nueva generación.

“Ser papá lo es todo. Lo más gratificante es ver a tus hijos crecer y convertirse en personas de bien que aporten positivamente a la sociedad. Mi esposa y yo hemos procurado inculcarles los valores con los que crecimos: el amor por la familia, el amor por Puerto Rico, la importancia de mantenerse fieles a quienes son y el compromiso de esforzarse siempre por alcanzar la excelencia. Como padre, uno busca guiarlos para que nunca dejen de dar la milla extra en todo lo que emprendan”, afirmó Edgardo Conty, vicepresidente de Operaciones de V. Suárez & Co. y padre de tres hijos.

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Edgardo Conty, vicepresidente de Operaciones de V. Suárez & Co. Inc. e hija. ( Suministrada )

Esa visión es compartida por Arnaldi Carrasquillo, director de Ventas, quien destaca la importancia de la orientación y el compromiso familiar como pilares de la crianza.

“Ser padre es uno de los mayores regalos que he recibido. Disfruto cada etapa de ver a mis hijos crecer y desarrollarse, acompañándolos con dirección, apoyo y amor para que puedan avanzar con seguridad y confianza. Así como en el trabajo establecemos metas y prioridades, en mi vida personal procuro colocar siempre el bienestar de mi familia en primer lugar. Creo firmemente que la paciencia, la disciplina, el compromiso y la crianza desde el amor son fundamentales para ayudar a formar seres humanos de bien”, señaló Carrasquillo.

Arnaldi Carrasquillo, director de Ventas de V.] Suárez & Co. Inc. e hijo. ( Suministrada )

Para Edwin Rubio, sumiller de El Hórreo y padre de dos hijas, el verdadero éxito de la paternidad se refleja en el crecimiento y la felicidad de los hijos.

“La mayor satisfacción como padre es ver a nuestras hijas crecer y encaminarse hacia la realización de sus sueños. Aunque todavía tienen muchas metas por alcanzar, ya comenzamos a ver los frutos del esfuerzo, la dedicación y los valores que hemos procurado inculcarles. Para mí, una de las enseñanzas más importantes es nunca perder de perspectiva la necesidad de sacar tiempo para nuestros hijos, apoyarlos, motivarlos a ser felices, enfocarse en lo positivo y trabajar con determinación para alcanzar todo aquello que se propongan”, expresó.

Las historias compartidas por estos padres tienen un elemento en común: la convicción de que los momentos más importantes rara vez son los más grandiosos. Son las conversaciones después de un día largo, el ejemplo silencioso, la presencia constante y el apoyo incondicional lo que termina construyendo los recuerdos que permanecen para siempre.

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Edwin Rubio, sumiller de El Hórreo de V. Suárez, con su hija. ( Suministrada )

Precisamente esa es la esencia de “Por todo lo que hace”. Una campaña que convierte el Día de los Padres en una oportunidad para conectar desde la emoción, el agradecimiento y los momentos compartidos. Más que una celebración de una fecha en el calendario, la iniciativa reconoce a quienes día tras día ponen a su familia en primer lugar y encuentran en la paternidad una de las expresiones más significativas del amor.

Un brindis para papá

Como parte de la campaña, El Hórreo de V. Suárez ha preparado una colección de canastas y obsequios diseñados para distintos gustos y presupuestos, ideales para acompañar una reunión familiar o un brindis especial en honor a papá.

Los pedidos podrán realizarse a través de elhorreopr.com, por teléfono al 787-474-1400 en Guaynabo, o al 787-812-3140 en Ponce o visitando cualquiera de sus tiendas.

Porque al final, los mejores regalos no siempre son los más grandes. A veces, basta con una mesa compartida, una conversación sincera y un brindis de agradecimiento por todo lo que hace papá.