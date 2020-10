Con más de 85 tiendas abiertas, The Mall of San Juan está comprometido con seguir ofreciendo un ambiente seguro y relajado al ir de compras. Para evitar la propagación del virus COVID-19, el centro comercial ha tomado todas las medidas de seguridad y sanidad necesarias para recibir a sus clientes.

Desde su reapertura el 1 de junio, los clientes han podido visitar The Mall of San Juan sin necesidad de sacar una cita y el protocolo de seguridad y sanidad ha sido muy bien aceptado entre los mismos. Dentro de las iniciativas implementadas se encuentra un aumento en frecuencia de limpieza, enfocándose en superficies de mucho uso y tráfico, uso de mascarilla obligatorio, 40 estaciones de hand sanitizer alrededor del centro, remoción de muebles y áreas de descanso para fomentar el distanciamiento social, fuentes de beber agua cerradas, uso de rotulación fomentando el distanciamiento social y lavado de manos y límite de capacidad a 50%.

Las tiendas también tienen sus propios protocolos de seguridad, entre ellos tomarle la temperatura a sus clientes, rotulación enfocada en distanciamiento social y en el caso de tiendas de ropa y zapatos, políticas de devolución más flexibles. Adicional, a modo de conveniencia, algunos comerciantes continuarán ofreciendo el servicio de recogido curbside en adición a su apertura.

El listado de tiendas abiertas se actualiza a diario. Puedes visitar www.themallofsanjuan.com/openstores para detalles.

Para las familias:

El 1 de julio comienza el Kids Club Summer Fun de manera virtual a través de la página de Facebook de The Mall of San Juan, de lunes a jueves a las 4:00 p.m.Horario operacional:

The Mall of San Juan está abierto de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. y los domingos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. No hace falta cita para entrar.

Para información acerca de reapertura de tiendas, horarios y restaurantes, visite www.themallofsanjuan.com.

Sobre The Mall of San Juan

The Mall of San Juan es un centro comercial de clase mundial con una oferta de tiendas, restaurantes y entretenimiento única en el mercado. Está localizado en el extremo sur del Puente Teodoro Moscoso, a cinco minutos del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Para más información, visita www.TheMallofSanJuan.com.

Facebook: www.facebook.com/themallofsanjuan

Instagram: www.instagram.com/themallofsanjuan