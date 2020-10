No cabe dudas de que Luisito Vigoreaux ya era un influencer aun cuando no existían las redes sociales. Y es que el veterano productor y animador es una de las figuras importantes de la televisión y el teatro puertorriqueños, creador de programas muy exitosos, musicales y más, quien, con su personalidad directa y sin tapujos, se ganó el favor del público.

Aunque en años más recientes se ha dedicado a otras facetas, hace apenas tres meses que el productor se enfrascó en un proyecto familiar que se ha convertido en un éxito inesperado y que, además, le ha permitido reinventarse como nunca lo había imaginado. El confinamiento obligado le abrió las puertas a una nueva oportunidad de llegar al público, a través de las redes sociales, y, esta vez, lo hace de la mano de sus hijos Andrea Sofía y Jean Paul Reverón.

Con su característica manera de expresarse, comenta que la transición fue de pura casualidad.

“Como todo lo que ha pasado en mi carrera, sin buscarlo, porque fue algo que empezó como un chiste en la familia”, dice riendo complacido, mientras cuenta que dondequiera que “jangueaban” sus hijos sus amigos les decían: “a mí me gustaría darme un palo con tu pai”. Así, lo que comenzó como un reto de su hija Andrea Sofía de preparar algunas bebidas en casa para hacer un TikTok, dio paso a la página de Instagram de Vigorizante y al proyecto #Date un palo con Luisito.

Resulta que Andrea Sofía hizo el TikTok con su mamá, Dana Miró, y Vigoreaux decidió hacer “mi propio invento”.

Al comentar, divertida, sobre el “reclamo” de sus amistades, “la idea me parecía interesante y yo le decía que había que hacer t-shirts y cuando estuviera en La Placita y la gente se diera un palo con él y se tomara una foto, pues le regalaba la t-shirt”, relata la joven, quien, viajó a la isla al inicio de la pandemia por COVID-19 para estar junto a su familia. Si bien aceptó que su idea inicial era pequeña, un día decidió tomarle una foto, abrirle una página de Instagram y esperar a ver qué ocurría. Vigoreaux comenta que, al principio, no tenía ninguna expectativa.

“De momento se fue viral y me dije, déjame tratarlo al próximo día y poco a poco le fui enseñando cómo la gente estaba respondiendo”, agrega Andrea Sofía, mientras comenta que a los usuarios de la plataforma social les encantó el concepto y que, por la gran acogida, decidieron seguir con el “invento”.

“Fue interesante porque tan pronto vimos que comenzó a coger tracción y la gente estaba reaccionando y respondiendo, y más que nada cuando empezamos a ver los datos yo le decía, 'papá, de momento estás teniendo un resurgir con la gente, con un público joven que no conoce necesariamente tu trayectoria y que lo que conocen de ti es por referencia”, dice, por su parte, Jean Paul, a la vez que resalta que el catalítico de esta iniciativa familiar fue que el productor pudo comunicarse con los usuarios de manera instantánea.

“Cuando él veía que le escribían y que les podía escribir de vuelta, entonces vio que tenía una conexión que era bien rápida, algo que él no vio necesariamente en los medios. Por más exitosa que haya sido su carrera en la televisión, no tenía esa reacción directa y tan rápida del público”, añade Jean Paul. Si aún existían dudas en Vigoreaux, estas se disiparon cuando vio que fue aceptado por sus nuevos fans y que todos querían darse un palo con él. “Eso lo motivó muchísimo más”, reitera Jean Paul.

Al rozar los casi 70 mil seguidores en apenas 12 semanas, Luisito Vigoreaux reconoce que el talento de Andrea Sofía y Jean Paul ha sido parte del éxito del concepto.

“Obviamente mi hijo quien (tiene su propia agencia y es artista gráfico) maneja las redes muy bien y Andrea, aunque tenga su profesión -ella tienen una maestría en Diseño de Modas del Instituto Marangoni en Milán, pero es creativa también”, destaca con evidente orgullo, mientras señala que Andrea Sofía se ocupa de las fotos, y su hermano Jean Paul se encarga de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la marca en todos los aspectos, tanto visual como del diseño de la mercancía.

Es un proyecto en el que se ha involucrado toda la familia, incluyendo a su esposa Dana -mamá gallina- y que le ha permitido mostrar una faceta de él que las nuevas generaciones desconocían.

“Al entrar mis hijos a trabajarme en Instagram, que es para un grupo más joven, pues ahora mis seguidores están entre 25 y 45 años y no entre 45 y 80”, relata jovial, a la vez que comenta que sus hijos son bien celosos con todos los detalles, desde cómo ríe, hasta cómo se combina la ropa, mientras su esposa está encantada.

“Imagínate si tiene a su familia toda integrada en un proyecto del cual ella es parte porque ella ha salido en muchas de las publicaciones porque integramos a la familia, pues tiene que estar mamá gallina también”, manifiesta.

Tanto para Luisito como para sus hijos esta ha sido una oportunidad única para trabajar juntos y que nunca se hubieran imaginado que surgiría de momentos en los que el país y el mundo han estado detenidos por el COVID-19.

“Dicen que es difícil trabajar con la familia, pero honestamente ha sido lo más fácil. Mi papá y mi hermano son mis personas favoritas y compartir ideas con ellos es increíble. Le doy gracias a Dios porque, desde que me gradué de high school yo no vivía en casa y no pensé que iba a tener la oportunidad de volver a casa, donde mi mamá me hace comida y mi papá me consiente. No pensé que yo iba a volver a tener eso”, dice conmovida.

Por su lado, Jean Paul, reconoce que, justo ante de la pandemia, ya se había propuesto darle más espacio y valor a la familia.

“Uno da todo por sentado. No ve el último abrazo, la última conversación, el último palo que te diste con tu viejo. En este momento, piensas que nada va a pasar hasta que, de momento, el mundo entero se pone en pausa y tú no sabes qué va a pasar”, recuerda para añadir que “uno está haciendo demasiadas cosas que no incluyen a tu círculo familiar cercano y que se te dé la oportunidad de hacerlo, pues tienes que tirarte de pecho, tienes que hacerlo sin pensar. Gracias a eso, hemos podido estar en familia y crear un proyecto de familia”.

El intercambio de ideas y la química entre el trío es más que evidente. Mientras conversan, se puede palpar la emoción y la ilusión que les causa llegar a tantas personas y que Vigorizante se haya convertido en más que una marca, en un estilo de vida que les permite darle rienda suelta a la creatividad.

“Vamos a seguir desarrollando la línea de ropa, de gorras, de stickers y de tarjetas (disponibles en la página vigorizante.tv). Obviamente, cuando ya se puedan hacer presentaciones, tenemos planificado hacer unas actividades, con las restricciones que existan. Vamos a dejarnos llevar por ese ritmo, pero de verdad que la respuesta de la gente es que le hemos servido de aliciente y que lo más que se han disfrutado dentro de todo esto es esperar el revolú que nosotros vamos a tener con nuestros tragos”, dice.

“Me hace sentir bien porque, por lo menos, estoy alegrándole el día a alguien. Me lo dice gente que me quiere y el que no me conoce me da tanto cariño”, comenta.

Pero, para Jean Paul, una de las experiencias más bonitas ha sido poder ayudar a las personas que se les han acercado, jóvenes comerciantes y emprendedores que comparten sus productos e ideas y a los que Vigoreaux apoya con gusto, usando su reconocimiento como figura pública para, desinteresadamente, ayudarles a abrir puertas. “Eso no los inculcó desde pequeños”, destaca el joven.

En estas semanas Vigoreaux, Andrea Sofía y Jean Paul han estado ocupados trabajando el proyecto para el Día de los Padres, el Verano Vigorizante y otras iniciativas que han sido bien vistas por sus seguidores de diferentes partes del mundo y los auspiciadores.

De hecho, no pueden esperar a ver las fotos de las familias que han adquirido las camisetas Vigorizantes. Están convencidos de que el mayor éxito es poder regalarle una sonrisa y entretenimiento a la gente y, mejor aún, poder hacerlo en familia.