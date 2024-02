La mayoría de las salas de emergencias en Puerto Rico atienden a adultos y a la población pediátrica. Entre el 18 al 20% de las visitas a las salas de emergencias son de pacientes pediátricos. Los niños tienen necesidades anatómicas, fisiológicas, de desarrollo y médicas únicas que difieren de las de los adultos. Estas diferencias deben considerarse al desarrollar servicios de emergencias médicas pediátricas.

¿Sabes si las salas de emergencias más cercanas a tu residencia están preparadas para atender a tu hijo en una emergencia?

La Academia Americana de Pediatría (AAP), el Colegio Americano de Médicos de Emergencia (ACEP), la Sociedad de Enfermeras de Emergencia (ENA) y el programa Emergency Medical Services for Children (EMSC) desarrollaron unas guías para el cuidado de los pacientes pediátricos en las salas de emergencias.

El 80 % de los hospitales en Puerto Rico son hospitales generales. Algunos tienen una sala de emergencias pediátricas separada y otros ven a los pacientes pediátricos en la misma sala con los adultos. Nos da mucha ansiedad y preocupación cuando nuestros hijos se enferman, si se presenta una emergencia médica, un trauma o golpe serio.

¿Qué hacemos o qué nos han dicho que debemos hacer?

Puerto Rico tiene el sistema de comunicaciones que responde a las emergencias, conocido como 911. Las personas se comunican con este sistema, luego pasa la llamada al municipio correspondiente, si el municipio tiene un sistema de emergencias, y dependiendo de la disponibilidad de ambulancias, se activa la ambulancia municipal, la ambulancia estatal o la ambulancia privada.

Llega la ambulancia a la escena y ¿ahora qué? ¿A cuál sala de emergencias van a llevar a tu hijo?

Como padre o madre, no deberías preocuparte, porque todas las salas de emergencias, no importa dónde estén localizadas, ya sea en el Este, el Oeste, el Norte, el Sur o en la región de la montaña, ¡ah, y no se me pueden olvidar Vieques y Culebra!, deben estar preparadas para manejar, estabilizar y trasladar a tu hijo, si requiriera un servicio más especializado.

Sí, eso es lo que queremos, que TODAS las salas de emergencias estén preparadas, por lo que el proyecto Peds Ready (National Pediatric Readiness Project) está basado en las guías nacionales que les comentamos.

No hay que inventar nada; lo único que se necesita es que los administradores y ejecutivos de los hospitales pongan estas guías en funcionamiento.

Como parte fundamental, este proyecto establece que las salas de emergencias deben tener una enfermera y un médico a cargo del cuidado pediátrico (PECC, Pediatric Emergency Care Coordinator). La evidencia científica indica una disminución en muertes de pacientes pediátricos en los hospitales que tienen la preparación pediátrica, un 76 % menos en niños enfermos, un 60 % menos en niños lesionados y, al menos, 1,400 vidas salvadas en Estados Unidos cada año. Eso es lo que queremos para todas las salas de emergencias en Puerto Rico, no importa si son pediátricas o generales, si atienden a muchos pacientes pediátricos o a pocos.

El Programa de Emergencias Médicas Pediátricas, adscrito al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, tiene como misión mejorar la calidad de vida de nuestros niños y adolescentes, reduciendo la mortalidad y morbilidad por las lesiones y emergencias pediátricas. Promover el cuidado óptimo de la población pediátrica en las salas de emergencias de Puerto Rico es nuestro norte.

El programa de Emergencias Médicas Pediátricas, la oficina de Reglamentación de Facilidades de Salud, la División de Madres y Niños del Departamento de Salud, la División de Preparación y Coordinación de Respuesta en Salud Pública del Departamento de Salud (Bioseguridad), la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, la Academia Americana de Pediatría Capítulo de Puerto Rico, y las asociaciones pediátricas de Puerto Rico —la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, la Asociación de Pediatras del Este (AMPRE), la Asociación de Pediatras del Oeste (AMPRO) y otros colaboradores—, van a unir esfuerzos para implementar un programa voluntario que reconozca a las salas de emergencias en Puerto Rico que están preparadas para dar cuidado de calidad a la población pediátrica.

Esta labor conlleva mucho esfuerzo y trabajo en equipo de todos los que quieren garantizar el mejor servicio médico en una situación de emergencia.

Los mantendremos al tanto del desarrollo de este programa. El camino es largo y arduo, pero, con la voluntad de todos los que queremos lo mejor para los niños en situaciones de emergencia y trauma, lo vamos a lograr.

Para información, pediatricreadiness.org o llama al Programa de Emergencias Médicas, al 787-474-0333, extensiones 7198, 7148 o 7197. o escribe a: Milagros.martin8@upr.edu.

Las autoras son directora del Programa de Emergencias Médicas Pediátricas, y coordinadora de Desarrollo del Programa Emergencias Médicas Pediátricas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas, respectivamente.