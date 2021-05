Todos los años, cuando se acerca la fecha de someter la Planilla de Contribución sobre Ingresos, crece el interés de las personas por comprar Cuentas de Retiro Individual o cuentas IRA, ya que desean ahorrar en su pago de contribuciones. Sin embargo, las cuentas IRA no solo nos pueden ayudar en el corto plazo, sino que son una inversión en nuestro futuro.

CPA Juan José Santiago

Existen dos tipos de cuentas IRA: las IRA deducibles y las no deducibles. Con las cuentas IRA que son deducibles puedes deducir de la planilla la misma cantidad que aportaste. Es decir, si tienes un sueldo de $50,000 e invertiste $5,000 en una cuenta IRA deducible, tributarás solamente por $45,000 de ingreso. La cantidad máxima que podrá deducir una persona anualmente de la planilla será $5,000 y $10,000 por matrimonio. Cabe notar que cada persona que compone el matrimonio tendrá que abrir una cuenta IRA individualmente, no existe una cuenta conjunta para estos efectos.

PUBLICIDAD

Con las cuentas IRA no deducibles, la cantidad máxima para aportar anualmente también es de $5,000, sin embargo, esta aportación no se podrá deducirse de la planilla. La ventaja de este tipo de cuenta es que, cuando vayas a retirar el dinero al momento de tu jubilación, no tendrás que tributar por el dinero invertido ni los intereses devengados, lo cual sí hay que hacer con las aportaciones e intereses de las cuentas IRA deducibles.

Otro dato de interés sobre estas cuentas es que puedes hacer una combinación de tipo de cuentas, es decir, puedes invertir en cuentas IRA deducibles o no deducibles.

Por otro lado, muchas personas desconocen que no tienen que comprar una cuenta IRA al momento de rendir su planilla solamente, sino que pueden planificar con tiempo y comprarla a principios del año contributivo y así hacer una aportación semanal, bisemanal o mensual a través del año, según les sea más conveniente. Lo importante es no solo el beneficio que puedas obtener a nivel contributivo, sino el dinero que estás ahorrando para tu bienestar futuro.

Cuando abres una cuenta IRA, debes tener en cuenta que tanto la institución bancaria, como el Departamento de Hacienda te imponen una penalidad si retiras el dinero antes de tiempo. Una vez hayas cumplido los 60 años, podrás retirar el dinero en cualquier momento. Según establece la ley, se podrá retirar el dinero sin penalidad por situaciones específicas tales como quedar desempleado, pagar estudios universitarios de los hijos y padecimiento de algunas enfermedades, entre otras.

Las cuentas IRA las puedes combinar con otro tipo de cuentas como los planes KEOGH, para las personas que trabajan por cuenta propia, o las cuentas de retiro 401K, que ofrecen algunos patronos. Para orientarte sobre cuáles son las mejores opciones para ti, consulta con tu contador público autorizado.

El autor es expresidente del Colegio de CPA.