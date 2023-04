El Crédito por Trabajo es un crédito reembolsable que ha estado disponible desde el 2010 y que, por los pasados años, ha aumentado su cantidad hasta llegar a $6,500 para el año 2021 y $6,707 para el año 2022. El contribuyente tiene derecho a reclamar este crédito si, luego de haber determinado su responsabilidad contributiva, queda un balance en exceso.

El crédito se hace extensivo a Puerto Rico con la aprobación de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés), aprobada por el Gobierno de Estados Unidos y que le exige al Gobierno de Puerto Rico emitir reglamentación para la administración del Crédito por Trabajo por lo que se enmienda la Sección 1052 del Código de Rentas Internas, con la aprobación de la Ley 41-2021.

El Crédito por Trabajo está promulgado, aunque no necesariamente se ajusta a la realidad económica de Puerto Rico, para favorecer a familias de bajos o moderados ingresos, a la vez que estimula la economía. Se ha probado que el Crédito por Trabajo reduce la pobreza, incentiva el trabajo y aumenta la fuerza laboral formal.

Requisitos de elegibilidad

Para solicitarlo, se debe evidenciar el ingreso bruto ganado para el año contributivo 2022 por concepto de salarios, sueldo, propinas, pensiones, o toda remuneración por servicios prestados como empleado, sean estos exentos o tributables. Con respecto a los ingresos de salarios, propinas y compensación, estos son reportados en los formularios 499-R2/W-2PR y la W-2 del Gobierno federal; para los pensionados del Gobierno de Puerto Rico y pensión calificada de los empleados de empresa privada está la Declaración Informativa 480.7C; y para los pensionados del Gobierno federal es el Formulario 1099-R.

Cualificarán, igualmente, los ingresos provenientes de una industria, negocio por cuenta propia o una actividad para la producción de ingresos o de los cuentapropistas. Para ser validados, deben tener un Certificado de Registro de Comerciante vigente para el año 2022, los ingresos deben estar sujetos a la contribución de Seguro Social y haber sido reportados en un Formulario 480.6SP. Además, el ingreso neto por otros conceptos, tales como dividendo, intereses, ganancias, entre otros, no deben ser mayores de $10,000, y no incluyen los beneficios del Seguro Social.

El Crédito por Trabajo se otorgará a ciudadanos que radiquen su planilla de contribución sobre ingresos de individuo del 2022 en o antes de la fecha límite establecida (17 de abril de 2023), incluyendo cualquier prórroga. Debe ser residente de Puerto Rico durante todo el año contributivo y al momento de radicar la planilla (los contribuyentes casados también deben cumplir con el requisito). Además, debe tener 19 años o más al último día del año contributivo (contribuyentes casados también deben cumplir con el requisito). No pueden haber sido reclamados como dependientes en otra planilla para el mismo año contributivo y los casados no pueden radicar la planilla bajo el estado personal de casado que rinde por separado, ya que no serán elegibles para el crédito. Además, se deben incluir los números de Seguro Social del contribuyente, cónyuge y dependientes cualificados. Los contribuyentes de 65 años en adelante que reclamen el Crédito por Trabajo no podrán reclamar el crédito para seniors o el crédito para pensionados de bajos recursos.

Los hijos dependientes elegibles deberán ser hijos del contribuyente o su cónyuge; ser residentes de Puerto Rico durante todo el año contributivo y al momento de radicar la planilla; tener 18 años o menos al último día del año contributivo. En el caso de hijos que sean estudiantes a tiempo completo, deberán tener 25 años o menos. Además, no pueden ser reclamados como dependientes por otro contribuyente.

Determinación del Crédito por Trabajo

El monto del Crédito por Trabajo al que tendrá derecho el individuo elegible será determinado en base al ingreso bruto ganado, la cantidad de dependientes cualificados y estado civil. Para atemperar los renglones y cantidades de los créditos con un ajuste por inflación, fue aumentada la cantidad del crédito como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla para determinar el Crédito por Trabajo ( Suministrada )

El autor es expresidente del Colegio de CPA.