Nos encontramos en plena temporada contributiva y ya se acerca la fecha límite para radicar la Planilla de Contribución sobre Ingresos de Individuos de Puerto Rico para el año 2023, la cual vence el 15 de abril de 2024. Normalmente, en el proceso los contribuyentes se preguntan cómo pueden reducir su ingreso sujeto a contribución. Uno de los beneficios contributivos disponibles para esto es la exención por dependiente. Por tanto, es importante conocer quién puede ser reclamado como dependiente en la planilla.

En términos generales, un dependiente puede ser cualesquiera de las siguientes personas a las que el contribuyente haya provisto más de la mitad del sustento: que no haya cumplido 21 años, que tenga 65 años o más, que haya cumplido 21 años o más y sea ciega o incapaz de proveerse su propio sustento debido a incapacidad mental o física, el padre o la madre del contribuyente (sin importar la edad), o un estudiante universitario que no haya cumplido 26 años y que haya cursado por lo menos un semestre como estudiante regular a nivel postsecundario en una institución universitaria o técnico profesional.

Para poder ser reclamado en la planilla, el dependiente debe ser ciudadano de Estados Unidos o un individuo residente. Además, no puede estar casado y rendir planilla en conjunto con su cónyuge. También se debe mencionar que el cónyuge no se considera un dependiente.

La exención por dependiente es de $2,500. No obstante, existen ciertas excepciones en caso de padres divorciados o que radican por separado. Es importante considerar que, para cualificar para la exención, el dependiente no puede generar más de la concesión permitida de los $2,500. En caso de estudiantes universitarios, no podrán generar más de $7,500 en el año.

Para reclamar a los dependientes en la planilla, se debe completar el anejo A1 de la planilla del año 2023. Es importante tener la información correcta del dependiente, incluyendo nombre completo, seguro social y fecha de nacimiento, pues cualquier error puede resultar en que se elimine la exención al procesar la planilla.

Para conocer más detalles sobre la exención por dependiente, y la Planilla de Contribución sobre Ingresos de Individuo del año 2023, le exhortamos a acudir al Contador Público Autorizado (CPA) de su predilección, o pueden visitar la página web del Colegio, www.colegiocpa.com, donde pueden encontrar el Manual del Contribuyente, el Directorio de Firmas y Practicantes, entre otro material de referencia.

El autor es colaborador del Colegio de CPA.