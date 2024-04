Cuando se aproxima el periodo de rendir las planillas, el alivio contributivo y el ahorro toman mucha importancia y las cuentas de retiro individual (IRA, en inglés) son consideradas. De acuerdo con Michelle Santiago, primera vicepresidenta de Estrategia de Banca de Individuos de FirstBank, “además de ofrecer alivio contributivo, las IRA promueven el ahorro y constituyen un beneficio adicional al seguro social u otros planes de retiro. Son excelentes ventajas que debemos aprovechar”.

FirstBank ofrece varias IRA que pueden ser deducibles o no deducibles al momento de rendir la planilla. Las deducibles aplican a menores de 75 años y las no deducibles no tienen límite de edad ni requieren el pago de contribuciones al retirarlas, ya que se pagaron los impuestos cuando se generó el ingreso. Los clientes tienen la oportunidad de aportar hasta un máximo de $5,000 y $10,000 para personas casadas que rinden planilla conjunta.

Además, FirstBank ofrece la cuenta de aportación educativa (CAE), en la cual se puede aportar $500 por año para sufragar los estudios universitarios de los hijos. El principal e intereses de las IRA y CAE están asegurados por el FDIC hasta el máximo permitido por ley.

FirstBank te ofrece diversas IRA; tienes derecho a obtener información detallada para determinar la que más te conviene. FirstBank es miembro FDIC.