Haz una lista de deseos

¿Qué quiere el estudiante de una universidad? Los padres pueden pedirle a la hija o hijo que hagan una lista que incluya todo, desde las especialidades o posibles majors hasta la ubicación o las actividades extracurriculares. Aun cuando no parezca importante, diles que los apunten. Este ejercicio ayudará a tener una mejor idea de lo que está buscando.

Fuente: College Board.org

Lee, lee, lee

En el programa del podcaster norteamericano Lex Fridman, el CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, aconsejó a los estudiantes, entre otras cosas, a leer libros. “Intenta aprender todo lo que puedas, así podrás desarrollar un conocimiento general de las cosas”, dijo.

Fuente: YouTube

Los 7 hábitos de estudio claves para triunfar en la universidad

Organiza tus tiempos de estudio. Dedica más tiempo de estudio a las asignaturas más difíciles. Consigue un compañero de estudios. Estudia todos los días. Recompensa tu esfuerzo. Evita las distracciones. Consigue un tutor que te ayude a estudiar.

Fuente: Universia.es

14 consejos para ayudarte a prepararte para tu futura carrera mientras estás en la universidad

Busca oportunidades de pasantías (prácticas). Considera la posibilidad de participar en un programa de estudio y trabajo. Haz crecer tus habilidades y conocimientos. Empieza temprano. Mantén tus habilidades al día. Mantente enfocado. Encuentra un equilibrio con tu vida personal. Persigue tu pasión. Esfuérzate por la excelencia y mantente motivado. Utiliza los servicios profesionales de su escuela. Construye tu red. Busca las oportunidades activamente. Crea oportunidades. Encuentra empresas en las redes sociales.

Fuente: Indeed.com

Reconoce que está bien sentirse triste

Con toda la presión que supone que la universidad sean los mejores cuatro años de tu vida, es difícil admitir cuando no eres feliz. Sin embargo, la universidad también es un momento importante de transición. Para algunas personas, es la primera vez que están lejos de sus amigos y familiares, y tienen que encontrarse en un entorno completamente nuevo.

Fuente: The Best Advice That College Students Never Hear, businessinsider.com