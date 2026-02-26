La institución de nuevas tecnologías, una nueva fuerza laboral emergente, la dependencia de la contratación externa y los cambios en las expectativas y el desempeño laboral acarreados tras la pandemia del COVID-19, son algunos de los factores que han rediseñado los parámetros relacionados al empleo a nivel global.

Así lo destacó la gerente general de ManpowerGroup en Puerto Rico, Melissa Rivera Roena, enfatizando que uno de los elementos más importantes para el éxito y la continuación de las industrias depende del talento humano. Esto, aseveró, plantea una paradoja tangible de cara a la automatización de servicios y la valorización de recopilación de datos e inteligencia artificial.

“A pesar del desarrollo de mayor tecnología, el valor sigue estando en las personas. Hace falta humanizar las carreras y entender que la aportación de las personas va más allá de una descripción del cargo vacante”, sostuvo Rivera Roena sumando que las destrezas “blandas” continuarán siendo entre las más favorecidas entre el liderato empresarial. Pues, según develó la organización en un estudio publicado el 11 de febrero del año en curso, el compromiso hacia la humanización de los espacios laborales incluye el accionar pasos concretos para optimizar las habilidades del talento y la creación de oportunidades y beneficios de parte de los patronos para sus empleados.

A estos efectos, la experta resaltó que la adaptabilidad entre el talento será neurálgico para el desempeño exitoso de cualquier cargo, pues ante una escasez de talento, las plazas más competitivas procuran personas capacitadas y abiertas a ejercer funciones fuera de su descripción inmediata.

“Humanizar significa que no nos podemos olvidar que aun cuando tenemos más tecnología en la mayoría de las funciones y profesiones seguimos siendo los humanos los que nos acompañamos de la tecnología y no al revés”, acertó Rivera Roena. De esta manera, los poderes más valiosos que puede ofrecer una persona en cualquier cargo incluye la resiliencia o la disposición de aprender y de ejecutar múltiples responsabilidades al servicio de otras personas.

Por otro lado, este compromiso hacia la humanización debe estimular una reflexión seria de parte de los patronos sobre su disposición hacia su fuerza laboral. “El qué le vamos a ofrecer al empleado, desde el salario económico como el emocional, esto debe incluir días adicionales para compartir con la familia, días para el cuido de la salud, espacio para las mascotas en los empleos…. todo eso son incentivos naturales que ayudan a que las personas se sientan identificadas con la organización”, subrayó la líder de gerencia. Esta obligación se impone como una urgencia moral entre una fuerza laboral que cada vez más desconfía de su patrono. Así lo indica el informe de ManGroup, donde se entabla que el 68 % de las personas desconfían de sus empleadores y la mayoría cree que los líderes empresariales engañan deliberadamente a las personas.

En un panorama laboral cambiante, la experta sostuvo que el proceso de solicitud de empleo se nutre de las experiencias de vida de los empleados y de brindarles la oportunidad de explicar qué les hace valiosos como talento. Entre una de sus mayores convicciones como reclutadora, Rivera Roena abraza la honestidad como compás durante el transcurso de una entrevista de empleo. Esto implica liderar con claridad cuando el talento carece de destrezas particulares o experiencias laborales relacionadas al oficio que anhela.

“Esto demuestra mucho el valor que tienen los candidatos como recurso… si yo no sé nada de venta o mercadeo, seamos honestos. Muchas veces carecemos de transparencia pensando que nos limita y el buen entrevistador valora que llegues confiado en tus capacidades y con apertura a aprender sobre aquello que no sabes”, acentuó.

Por último, ante una fuga de talento donde el 57 % de los patronos en todo el mundo afirman que el envejecimiento de la fuerza laboral está impactando su estrategia actual de recursos humanos, estos valoran la oportunidad de encargar a una persona las tareas de otros empleados cuando éstos se encuentran indispuestos. Esta flexibilidad, según enfatizó Rivera Roena, refleja la vulnerabilidad de estos tiempos donde todas las partes están activamente aprendiendo a optimizar sus recursos y sus destrezas para adaptarse a un panorama en constante evolución.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.