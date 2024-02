El mejor momento para cumplir tus metas es AHORA. No importa la edad, nunca es demasiado tarde para estudiar. Si eres mayor de 21 años y todavía no has culminado tus estudios universitarios, el Programa AHORA de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) te ofrece la oportunidad de completar un grado de bachillerato o maestría sin sacrificar tu estilo de vida. Podrás desarrollar tus destrezas académicas y adquirir las competencias profesionales a la vez que atiendes tus otras responsabilidades de trabajo y familia.

Por más de 28 años, el Programa AHORA ha sido el vehículo idóneo para que cientos de profesionales cumplan sus metas de completar una carrera de forma acelerada y flexible.

Algunas de las ventajas de esta metodología de estudios son:

Clases en periodos de 5 u 8 semanas

Cursos híbridos presenciales y a distancia

Clases se reúnen una vez a la semana

Horario nocturno y sabatino

Tu experiencia de trabajo se valora

Los créditos previos no caducan

Portafolio y exámenes de reto disponible para convalidar conocimientos

En el Programa AHORA no tienes que esperar a los tradicionales agosto o enero para comenzar a estudiar. Su estilo flexible ofrece la opción de ocho inicios de sesiones de clases en el año. Las sesiones se pueden alternar, dejando una libre para atender otros asuntos personales o profesionales, sin descuidar las clases o perder un semestre. Este diseño permite que la matrícula sea continua y que puedas hacer una planificación académica de todo el año.

Recientemente, se añadieron nuevos ofrecimientos bajo esta metodología, con el fin de mantener una oferta académica atemperada al mercado laboral. Algunos de estos son: maestrías en Justicia Criminal y Criminología (Cupey), Contribuciones (Bayamón) Negocios Globales (Cupey y Carolina), Liderazgo en Gerencia de Proyectos a distancia (Carolina), Diseño Instruccional e Integración Tecnológica con e-Learning híbrida (Carolina), bachilleratos en Diseño Gráfico (Carolina y Santa Isabel), Administración de Redes (Carolina) y Finanzas y Seguros (Carolina y Bayamón).

Este semestre se inició un exitoso proyecto para ofrecer los cursos de certificación de maestros totalmente en línea. Los interesados en recertificarse y certificarse a través de ruta alterna, y quen no pudieron hacer arreglos en su agenda este semestre, pueden hacerlo para el verano.

Para información, puedes acceder a programaahora.com o llamar al 787-764-2495. Los horarios de servicio son de lunes a jueves, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.; y viernes y sábado, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Las sesiones informativas se ofrecen los martes en todos los recintos y centros universitarios, de 5:00 a 6:30 p.m.