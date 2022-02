Me encantó estudiar en UPR Cayey. Recuerdo que al visitar la universidad, como estudiante de escuela superior, me enamoré del campus, era hermoso. Además, su oferta académica incluía lo que yo quería estudiar, un bachillerato en Biología para luego seguir estudios graduados en Veterinaria.

Luego de múltiples experiencias y oportunidades que me brindó la UPR en Cayey, tales como: investigaciones e internados con el proyecto RISE, redefiní mis intereses. Decidí que cursaría estudios graduados en Quiropráctica y me especializaría en Ciencias del Deporte y Rehabilitación. Esta decisión no es de sorprender, ya que fui estudiante atleta. Comencé a practicar deporte a mis 9 años, pero no fue hasta el segundo año del bachillerato cuando conocí al doctor Ricardo Mendoza Cañuelas, mi actual entrenador, que pude alcanzar mi mayor potencial como atleta.

PUBLICIDAD

Con las herramientas y el apoyo que me brindó, y la universidad, he podido viajar el mundo y representar con mucho orgullo a Puerto Rico en competencias internacionales de atletismo. He tenido el privilegio de participar en NACAC Sub-23 en el Salvador, ganar medalla de plata en los juegos Centroamericanos del 2018 en Colombia y participar en competencias en España, Bélgica y la República Checa.

La vida universitaria me brindó momentos memorables, pero, definitivamente, nada supera al orgullo que sentí cuando gané la primera medalla de plata en las Justas de la LAI 2014 para UPR Cayey.

Mi recinto no había ganado una medalla en atletismo por aproximadamente 15 años. Recuerdo que cuando llegué a mis clases luego de la competencia, habían puesto cruza calles con mi foto y mi medalla en los portones del Recinto, ¡mi foto! La alegría y orgullo que se respiraba en la Universidad no se compara con nada.

La familia de la UPR continúa apoyándome en mis logros como exalumna. El doctor Cañuelas sigue siendo mi entrenador y mentor. El pasado 13 de febrero representé a Puerto Rico en el 10k internacional La Candelaria en Costa Rica obteniendo medalla de bronce y ahora nos preparamos para competir en los Centroamericanos 2023 en San Salvador y en los Panamericanos 2023 en Chile.

¡Yo soy UPR 100 %! La universidad sacó lo mejor de mí. Me brindó una educación de excelencia y desarrolló mis talentos al máximo. Me gustaría que otros jóvenes pasen por las mismas experiencias que yo tuve, van a ser los mejores años de su vida. Los invito a solicitar admisión accediendo a www.upr.edu/admisiones.

La autora es egresada de la UPR.