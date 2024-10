Cuando Lourdes M. Marcano, ingeniera electricista, fundó su empresa Solar Step LLC en 2016, dedicada a ofrecer servicios de electricidad general y al diseño e instalación de sistemas fotovoltaicos con baterías, sabía que entraba en un sector en crecimiento debido al auge de la energía renovable en Puerto Rico. Sin embargo, no imaginaba las oportunidades que le brindaría el mercado federal y la SBA.

Al principio desconocía las posibilidades de ser suplidora del Gobierno Federal, hasta que un colega, el ingeniero Edward Previli, le habló del FeCC.

En 2021, asistió a una actividad del FeCC y conoció a Pedro Acevedo, director del programa, quien le brindó el apoyo necesario para iniciar su proceso de certificación. “Hoy, Solar Step LLC cuenta con tres certificaciones: HUBZone, Woman Zone y, recientemente, en 2023, obtuvimos la 8(a), una de las más importantes a nivel federal”, indicó Lourdes.

El proceso no fue fácil. Si bien las certificaciones de HUBZone y Woman Zone resultaron manejables, la certificación 8(a) fue más complicada. “Hubo momentos de frustración en los que pensé en desistir”, confesó. La asistencia del FeCC fue clave, ya que administrar el negocio y gestionar las instalaciones dejaba poco tiempo para trabajar en la documentación requerida.

Aunque aún no ha conseguido un contrato federal, afirmó que está cerca de lograrlo. “Desde que obtuve la certificación de Woman Zone, las grandes empresas de construcción me han prestado más atención. No he cerrado un negocio importante, pero las ofertas han aumentado. Estoy negociando con el U.S. Border Patrol en Aguadilla y he tenido contactos con el US ARMY”, comentó.

Para Lourdes, las certificaciones han abierto puertas que antes no estaban disponibles.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.