Puerto Rico, a pesar de ser un territorio de pequeñas dimensiones comparado con otros países, tiene una tasa alta de padecimientos de la tiroides. Según la data más reciente, en Puerto Rico se estima que hasta 1 de cada 5 personas puede tener algún problema de tiroides, muchas veces sin saberlo. A tales efectos, es importante conocer qué es la tiroides, su funcionamiento y los efectos o cambios que ocurren en el cuerpo cuando esta presenta alguna alteración.

¿Qué es la tiroides?

La tiroides es una glándula en forma de mariposa ubicada en la parte frontal del cuello, cuya función es producir hormonas (principalmente T3 y T4), las cuales regulan procesos vitales como el metabolismo, la energía, la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y el estado de ánimo.

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Aunque es pequeña, su impacto en la salud es enorme. Por eso, conocer sus principales enfermedades, síntomas y tratamientos es clave para la detección temprana.

Enfermedades de la tiroides

Hipotiroidismo

El hipotiroidismo es la afección más frecuente. Ocurre cuando la glándula no produce suficientes hormonas para satisfacer las necesidades metabólicas del cuerpo.

Su causa principal suele ser una enfermedad autoinmune conocida como tiroiditis de Hashimoto, aunque también puede aparecer luego de cirugía o tratamientos previos de la tiroides.

Los síntomas pueden desarrollarse lentamente e incluyen cansancio extremo, aumento leve de peso, piel seca, caída del cabello, estreñimiento, intolerancia al frío y dificultad para concentrarse o depresión.

El tratamiento es sencillo y altamente efectivo: consiste en tomar un reemplazo de hormona tiroidea en forma de pastilla una vez al día, lo que permite restablecer el equilibrio del cuerpo y llevar una vida normal.

Hipertiroidismo

El hipertiroidismo ocurre cuando la glándula produce demasiadas hormonas. La causa más común es la enfermedad de Graves, también de origen autoinmune, aunque puede deberse a nódulos que producen hormona en exceso o a inflamación de la glándula.

A diferencia del hipotiroidismo, aquí el cuerpo se acelera: los pacientes pueden experimentar pérdida de peso sin explicación, palpitaciones, ansiedad, temblores en las manos, sudoración excesiva e intolerancia al calor. En algunos casos, pueden presentar cambios en los ojos.

El tratamiento depende de la causa y puede incluir medicamentos para disminuir la producción hormonal, terapia con yodo radiactivo o cirugía. Con el manejo adecuado, la mayoría de los pacientes logra controlar la enfermedad.

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Tiroiditis

La tiroiditis, o inflamación de la tiroides, puede presentarse de diferentes formas. Puede ser causada por enfermedades autoinmunes, infecciones o incluso después del embarazo.

Esta afección es particular porque puede tener fases: inicialmente puede causar síntomas de hipertiroidismo y luego evolucionar a hipotiroidismo o a la normalización de las hormonas.

En algunos casos puede haber dolor en la tiroides, aunque no siempre. Usualmente es transitoria y resuelve por sí sola.

El tratamiento depende de los síntomas e incluye medicamentos para controlarlos o simplemente observación.

Nódulos tiroideos

Otro padecimiento común son los nódulos tiroideos, que consisten en un crecimiento excesivo de las células dentro de la glándula.

Son muy frecuentes y la gran mayoría son benignos. Muchas veces no causan síntomas y se descubren de manera incidental en estudios de imagen o durante un examen físico.

Sin embargo, algunas personas pueden notar una protuberancia en el cuello, sensación de presión o dificultad para tragar si el nódulo es grande.

El manejo suele ser conservador: se realiza seguimiento con sonogramas y, en algunos casos, una biopsia para descartar malignidad, dependiendo de las características del nódulo. Solo un pequeño porcentaje requiere cirugía.

Cáncer de tiroides

El cáncer de tiroides merece una mención especial. En Puerto Rico, su incidencia es de las más altas a nivel mundial, según datos del Registro Central de Cáncer de Puerto Rico. A pesar de esto, es importante destacar que la mayoría de los casos tiene un excelente pronóstico cuando se detecta a tiempo.

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Generalmente se presenta como un nódulo en el cuello y, en etapas tempranas, no suele causar síntomas. Algunos signos pueden incluir cambios en la voz, molestia en la parte anterior del cuello o dificultad para tragar.

El tratamiento consiste principalmente en cirugía para remover la tiroides y, en algunos casos, terapia con yodo radiactivo. La tasa de curación es muy alta.

Ante este panorama, es fundamental saber cuándo acudir al médico. Se recomienda una evaluación si se presentan síntomas consistentes con algún problema de tiroides. También es importante consultar si se nota una protuberancia en el cuello, existen antecedentes familiares de enfermedad tiroidea o si la persona está embarazada o planificando un embarazo. Un simple análisis de sangre puede ayudar a detectar muchos de estos problemas a tiempo.

La buena noticia es que, aunque los trastornos de la tiroides son comunes, también son altamente tratables.

La tiroides puede ser pequeña, pero su impacto en la salud es enorme. Escuchar las señales del cuerpo y buscar atención médica a tiempo puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida. En una población como la de Puerto Rico, donde estas enfermedades son tan frecuentes, la educación, la prevención y la evaluación temprana son herramientas clave para evitar complicaciones

La autora es endocrinóloga de adultos.